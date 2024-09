La DGT explica la modificación de la tasa de alcohol 'permitida' al volante: "Solo cero alcohol tiene cero consecuencias"

Pere Navarro, director general de Tráfico, charla con Espejo Público sobre el plan de reducir la tasa de alcoholemia al 0,2%. Señala que lo más fácil sería poner una tasa límite de 0,0 pero la comisión europea tiene un informe de 2022 donde recomienda 0,2 y dice que esto equivale a tolerancia cero. Países de referencia en seguridad vial como pueden ser Suecia o Noruega tienen 0,2 gramos por litro de sangre. "Esto es 0,1 milígramos en sangre por litro expirado", señala.

Apunta que la recomendación general es que exista un pequeño margen en el límite, al igual que sucede con los radares. "Hay procesos digestivos que podrían producir algo de alcohol y esto nos da tranquilidad y nos evitaría debates y problemas innecesarios", ha explicado. "El objetivo es superar la situación en la que estábamos con un consumo moderado". Navarro insiste en que el mensaje es que si bebes no conduces. "Eso es coherente con las campañas que venimos haciendo desde la DGT en las que decimos que solo 0 tiene cero consecuencias".

"La actual tasa de alcohol viene del año 1990"

Desde la DGT no van a entrar en si el 0,2% de la tasa equivale a una caña o a una copa de vino, o si eso cambia si el que bebe es hombre o mujer. "Eso es nada, si vas a conducir no puedes beber alcohol, no se trata de un poco sí pero medio no. La actual tasa viene del año 1990 con lo cual después de más de 30 años no va a venir ahora de dos meses". Sobre los controles de drogas, apunta que es un tema que les preocupa y que va en incremento entre los conductores. "Con el alcohol hay unas tasas de referencia, con las drogas no. Con el tema de drogas hay que enviarlo a un laboratorio, tiene algo más de complejidad pero después del plan del alcohol vendrá el de las drogas".

Sobre los vehículos actuales que tienen un panel de control lleno de opciones, la DGT tiene una petición clara. "Para la conducción hay que tener las manos al volante y los ojos puestos en carretera", determina Navarro. "Los coches que están saliendo ahora tienen una gran pantalla desde la que gobiernas el vehículo. Todos los países se han quejado y van a migrar el sistema para que por la voz puedas gobernar todo lo que ahora exige ir tocando la pantalla".

"Estamos preocupados por la mortalidad de los motoristas"

En la DGT están preocupados por la mortalidad de los motoristas. En cifras, actualmente mueren unos 500 motoristas al año. En la DGT están alineados con la asociación de fabricantes y tienen un grupo de trabajo permanente. "No es fácil por su especial vulnerabilidad, es un tema de todos porque casi la mitad son salidas de la vía".

Pere Navarro ha desmentido una 'fake news' que ha circulado en los últimos días. Desmiente que haya enfermedades como la celiaquía o la diabetes que impidan poder conducir. "Las fake news nos tienen superados. Cualquier tema de tráfico llama la atención. Echamos de menos llamadas para contrastar informaciones.