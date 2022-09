El negocio de la venta de puntos del carnet de conducir: el 20% de los conductores sancionados lo hace

Correr más de la cuenta, saltarse un semáforo o aparcar en doble fila conlleva sanciones no solo económicas, también de pérdida de puntos en el carnet de conducir. ¿Estaría dispuesto a comprárselos a un desconocido para no perderlos? Algunos se atreven. Aunque todos lo niegan, no son pocos los que recurren a los abuelos para evitar ser ellos sancionados. Dicen que no creen incurran en un fraude y argumentan que les piden sus puntos porque apenas cogen el coche.

A Antonio, por ejemplo, le multaron por exceso de velocidad (dos de cada tres denuncias en España son por este motivo), lo que suponía, además de una sanción económica, la pérdida de tres puntos de su carnet de conducir. Pero en lugar de perderlos él mismo, se los quitaron a su madre.

Hay quien vende puntos por internet

La mayoría de las veces Tráfico no para al infractor en el lugar de los hechos, con lo que es imposible identificar al conductor y eso abre la puerta al engaño. Pero hay más. Algunos han hecho de esta mala práctica un auténtico un negocio y vende los puntos por Internet. Sólo basta con llamarles o enviarles un correo electrónico.

Simplemente escribiendo en el buscador "vendo puntos del carnet de conducir" aparecen cientos de anuncios de gente que se ofrece a este intercambio por una generosa cuantía económica.

Hasta 400 euros se han embolsado por cada punto algunos Lo que quizás desconocen es que si Tráfico llega a demostrar el engaño el precio de la multa inicial podría multiplicarse por tres. A pesar de ello, muchos prefieren arriesgarse y cometer una ilegalidad.