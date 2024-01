La intrahistoria de la coronación de Federico X de Dinamarca

Dinamarca todavía celebra la proclamación de su nuevo rey, Federico X. Fue una ceremonia breve, solemne.. "Es propio de las monarquías parlamentarias hacer una proclamación en un acto de mucha sobriedad. En Gran Bretaña la monarquía está vinculada a la religión, pero no ocurre en Dinamarca". Lo cuenta a Espejo Público Gloria Campos, experta en Protocolo de la Universidad Camilo José Cela.

El beso de los Reyes

La reina Margarita no salió al balcón a saludar, dejó todo el protagonismo a su hijo Federico. "Creo que la ceremonia fue de un simbolismo y sencillez extraordinaria". Entre los rumores que han circulado durante semanas es que Margarita II aceleró su abdicación por la crisis abierta en el matrimonio de Federico y Mary Donaldson, tras las fotografías del nuevo rey con Genoveva Casanova. "Comentan que la actual reina tiene un distanciamiento con el rey pero es la rumorología. Lo que pasa en palacio se intuye pero no se sabe". Federico salió al balcón del castillo de Christiansborg emocionado. Después le dedicó unas palabras a su mujer y cuando ella se asomó llegó la imagen más esperada: El beso de la pareja. "El beso fue una manera de callar los rumores. Mary Donaldson, ya nueva reina de Dinamarca, es una profesional que lleva muchos años preparándose para ser reina" nos comenta Gloria Campos. "No tiene que ser agradable enterarte por los medios de las infidelidades de tu marido por eso puede ser una pose, un postureo más que vemos en muchas monarquías".

El entusiasmo de los daneses

"Fue un día histórico también por lo inesperado. La reina Margarita siempre había dicho que solo se retiraría cuando ya no estuviera". Así lo asegura Andreu Alegre, historiador y guía turístico en Dinamarca.

Los daneses muestran un respaldo total por la monarquía. "Es la institución mejor valorada con mucha diferencia. Es la reina Margarita la que ha dado prestigio a la institución. Antes no estaba tan bien valorada. Su hijo va a tener algunos problemas para llegar al nivel de su madre, pero es un rey querido por su juventud, es muy cultivado, deportista...

Todo lo que ha hecho Margarita ha sido buscando el simbolismo extra. La ceremonia de ayer daba la idea de dejar el testigo a su hijo y echarse a un lado. Andreu Alegre sostiene que seguirá moviendo los hilos desde la parte de atrás del palacio.