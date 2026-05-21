Joaquín Moeckel: "La actividad repugnante sería la de Zapatero metiendo a sus hijas en ese entramado de negocio"

El abogado Joaquin Moeckel ha valorado en Espejo Público el futuro procesal que podría tener José Luis Rodríguez Zapatero tras haber sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Explica el letrado que entre 'lobbismo' y tráfico de influencias hay una línea muy delgada. "Está clarísimo dónde empieza el tráfico de influencias y dónde está el 'lobbismo'", asegura.

La diferencia entre lobbismo y tráfico de influencias

El 'lobbismo' se ejerce por una persona que ha sido alguien relevante y tiene capacidad de poner en contacto a gente. "En ese caso, lo máximo que haces es persuadir a esa persona diciéndole que tal empresa merece la pena". En el otro caso se ejerce una influencia directa o una presión al cargo. En ese caso existe un intercambio de beneficios.

Destaca que "una cosa es la actividad reglamentaria y legal de cada país". "Hay países que tienen perfectamente legalizada la parte 'lobística'. Cosa que en España no se ha hecho". Independientemente lo que esté reglado en cada país la diferencia es si existen beneficios claros y una presión para conseguirlos.

"Me parece repugnante que algunas personas hayan atacado al mensajero con el tema de las hijas de Zapatero"

A Moeckel le parece "repugnante" que algunas personas hayan atacado al mensajero o a los medios de comunicación sobre las informaciones que apuntan a las hijas de Zapatero diciendo que pobres chicas que eran anónimas y las han sacado a la luz. "La actividad repugnante sería la de su padre metiendo a las hijas en un entramado de negocio del que él mismo ha hecho público".

Destaca que el auto es suficientemente contundente para el estado de fase procesal en el que nos encontramos. "Cuando se instruye una causa solo hacen falta indicios racionales de criminalidad".

El 2 de junio Zapatero está citado a declarar. "Habrá que ver si va o no, si contesta las preguntas o no", afirma. "Depende de la actitud que tome el investigado eso tendrá una trascendencia social. Procesalmente Zapatero y su letrado pueden hacer lo que estimen conveniente pero la población de la calle dirá que si ha sido presidente de España va a estar muy mal visto que no acuda o no conteste a los magistrados".

"Seguirá como investigado pero en libertad"

En opinión de Moeckel Zapatero seguirá como investigado pero en libertad. "La justicia debe ser igual para todos y cualquier persona investigada si no se le pone una fianza puede estar en libertad. El expresidente del Gobierno tiene unos escoltas pero para garantizar su seguridad, no para garantizar que no se fugue a otro país".

No obstante, no cree que Zapatero sea capaz de escapar y descarta "que se convierta en un Puigdemont metido en un maletero".

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