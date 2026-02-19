La Guardia Civil apunta a un posible fallo en la vía en el accidente de Adamuz, y no descarta el sabotaje

La Guardia Civil mantiene abiertas varias hipótesis sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales y más de 150 heridos. Un informe inicial, entregado al juzgado que investiga el siniestro y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, señala como principales líneas de investigación la rotura del carril o un fallo en la soldadura, aunque no descarta de forma definitiva ninguna causa, incluido un posible sabotaje.

El documento concreta que el tren Iryo, que circulaba en dirección Madrid, descarriló parcialmente e invadió la vía contraria con sus coches traseros. En ese momento, un Alvia procedente de Madrid con destino Huelva circulaba a 208 kilómetros por hora cuando colisionó con los vagones descarrilados. Las cámaras de seguridad, según el informe, no permiten confirmar el momento exacto en que se produjo la colisión.

La hipótesis sobre la mesa

La primera línea de investigación se centra en un posible problema en la infraestructura ferroviaria. En este ámbito, se analizan tres posibles causas: un carril de fabricación defectuosa, una soldadura defectuosa o el estado general del conjunto de la vía.

Para esclarecer estas posibilidades, los investigadores han solicitado a Adif información detallada sobre los lotes de rieles utilizados en el tramo afectado. También se ha pedido al juzgado el análisis de muestras de soldadura y se están examinando traviesas, balasto, carriles, clips y otras soldaduras del tramo renovado.

Otra hipótesis contempla que un tren anterior pudiera haber perdido una pieza que dañara la infraestructura, por lo que se están investigando los registros de los convoyes que circularon previamente por la zona.

Asimismo, se investiga si pudo existir una conducción negligente o imprudente. El maquinista del Alvia falleció en el accidente y, a la espera de los informes toxicológicos, "nada indica a priori" una actuación anómala. En el caso del maquinista del Iryo, las pruebas de alcoholemia y toxicológicas resultaron negativas.

