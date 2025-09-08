Detienen a los autores del tiroteo de Carmona: todo apunta a que fue un ajuste de cuentas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en el tiroteo registrado en la tarde de ayer en un bar de la urbanización los Nietos de Carmona, en Sevilla.

En dicho tiroteo, murieron dos personas y una tercera resultó herida de gravedad. Los detenidos, de 39 y 27 años de edad, se encuentran en la Comandancia de Sevilla y se les investiga como presuntos responsables de dos delitos de homicidios dolosos, tal y como ha comunicado la Guardia Civil.

Supuestamente, uno de los implicados intentó escapar con unas sábanas por la ventana pero los agentes lo interceptaron. Este suceso podría estar relacionado con enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores, tal y como apuntan las primeras hipótesis de la investigación.

Un hombre sacó un rifle y disparó contra un bar

Este suceso provocó gran revuelo entre los vecinos de Carmona. El tiroteo en la urbanización Los Nietos dejó dos personas muertas y una herida, tal y como confirmaron fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

En concreto, el Servicio de Emergencias recibió el aviso antes de las cinco de la tarde, cuando varios vecinos alertaron de que un hombre "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" en la calle Azahar. Las personas que presenciaron el tiroteo confirmaron que había "dos o tres personas en el suelo" después de que dispararan.

La Guardia Civil asumió la investigación

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias 061 y patrullas de la Guardia Civil, que ya han iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

Distintas fuentes que son cercanas a este caso han logrado confirmar que, a consecuencia del ataque, dos personas han perdido la vida y al menos una más ha resultado herida.

Los testigos que vieron la escena han declarado a EFE que fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, que se ubica en una zona rural entre el aeropuerto de Sevilla y Carmona.

Los presuntos autores del tiroteo ya eran conocidos por protagonizar otros ataques

Entre los fallecidos, se encuentra la persona que se interpuso en el camino de uno de los autores de los disparos y el dueño del bar.

El tercer afectado de este tiroteo es un trabajador de una empresa de las inmediaciones. Este hombre habría sido ingresado en el hospital Virgen del Rocío pero su estado continúa siendo crítico, tal y como detallaron a Europa Press distintas fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía.

Al parecer, los presuntos autores de los disparos, que lograron escapar y huir hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización porque cuentan con una casa.

Asimismo, fuentes vecinales han asegurado que los presuntos autores del crimen, ya habían dado problemas antes protagonizando incluso un ataque con un hacha. Esta trayectoria también la ha confirmado la presidenta de la comunidad.

