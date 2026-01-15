Los hermanos Horn secuestrados por Hamas en 2023 hablan por primera vez: "Hubo violencia física, mental y sexual"

Los hermanos Horn, argentinos afincados en Israel, ponen voz al horror del secuestro de Hamás. Y lo hacen por primera vez en un plató de televisión español. Dos años después del ataque del 7 de octubre, se sientan en Espejo Público para contar la historia que nunca quisieron vivir. Eitan Horn (Buenos Aires, 1986) es secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz de Nir Oz, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Ese mismo día, el grupo terrorista irrumpe en su casa “disparando y lanzando granadas” y se los lleva con extrema violencia. También capturan a su hermano mayor, Iair (1976). Ambos llevaban años viviendo en Israel.

Secuestrados el 7 de octubre

Durante los primeros días permanecen separados. No saben nada el uno del otro hasta que sus captores descubren que son hermanos. A partir de ahí, pasan juntos el resto del cautiverio, siempre bajo tierra, en túneles, sin ver la luz del sol, con apenas comida y agua. “Condiciones infrahumanas, violencia física, mental y sexual. Tortura mental. Sin ver la luz del sol. Incomunicados. Me quitaron la libertad del ser humano”, relata Eitan.

El día a día es imprevisible. “Era muy cambiante, podíamos estar corriendo por los túneles o estar tirados días y horas donde nos metieran”, cuenta. La amenaza es constante. “Siempre teníamos la tensión de si pudieran matarnos en cualquier momento, pero intentábamos apoyarnos los unos a los otros”. Iair padece diabetes. Su enfermedad acaba siendo clave para su liberación. El 15 de febrero del año pasado, tras 498 días secuestrado, recupera la libertad. Para Eitan, sin embargo, el cautiverio continúa: “Yo siempre estuve con grupos de cinco personas. Después, el último año y medio, tras liberar a mi hermano Iair, estuve con otro grupo distinto. Teníamos mucha tensión entre nosotros”.

2 años secuestrado

Eitan no sale hasta el 13 de octubre, dos años y siete días después del ataque. En total, pasa 737 días retenido por Hamás. Hoy intenta recomponerse de una experiencia imposible de describir. “Me han quedado muchas secuelas y me van a quedar de por vida. Nunca voy a volver a ser la persona que era antes. Mi obligación ahora es contarle al mundo lo que pasó allí durante dos años”, asegura. “No duermo por las noches, llevo solo tres meses en libertad. Siento que he vuelto a nacer y estoy aprendiendo día a día”.

Documental: '47 minutos: imágenes sin censura del 7 de octubre'

Eitan ha viajado a Madrid junto a Amos, el hermano que no fue secuestrado, para presentar en la Universidad CEU San Pablo el documental ‘47 minutos: imágenes sin censura del 7 de octubre’ y para relatar lo vivido durante más de dos años de cautiverio. “Varios amigos aparecen en ese documental como parte de los asesinados. Eitan es uno de esos secuestrados que después de dos años salió. Nuestro otro hermano, Iair, estuvo secuestrado 498 días y fue liberado. Esperamos que el mundo aprenda y no vuelva a ocurrir un 7 de octubre en ningún lugar del mundo”, concluye Amos. Ahora, los hermanos Horn solo piden tiempo para recuperarse… y que su historia no se repita.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.