El hermano de Janet Jumillas se derrumba tras las detenciones de sospechosos: "Está claro que ha sido él"

La familia de Janet se encuentra destrozada. Llevan dos meses de búsqueda y esperan que el caso se resuelva lo antes posible. El hermano mayor de Janet señala que sospecharon de este hombre "desde siempre".

"No creía que hubiera gente tan mala como esta persona, mi hermana tenía una amistad con él. Está claro que ha sido él, agradezco el trabajo que ha hecho la Policía", señala. Pide que haya justicia y que para este tipo de casos sea "una justicia aún más severa".

Ha agradecido a sus vecinos que se hayan volcado con él estos meses de búsqueda. "No me salen las palabras porque me siento impotente, lo que está sufriendo mi familia no me gustaría que lo sufriera nadie", lamenta.

No entiende por qué le han podido hacerle algo malo a su hermana. "No es una mujer mala, es una mujer de su casa con sus niños, mi hermana pequeña", dice entre lágrimas.