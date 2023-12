El hermano de Concha Velasco, Manolo: "Me preocupan mis sobrinos, se quedan solos"

Concha Velasco, la mítica Chica Ye Ye, ha fallecido el pasado sábado y desde entonces las muestras de cariño no han dejado de sucederse. La estrella de cine, teatro y televisión es una de las personalidades más queridas de nuestro panorama nacional y su hermano Manolo Velasco ha querido rendir un último homenaje a Concha en el plató de Más Espejo. "Siempre te hacía sentir bien", así recuerda Manolo a su hermana, aunque reconoce que si haba de ella como una hermana "siempre tenía que perdurar su palabra, nos peleábamos como todos, luego nos queríamos mucho".

Reconoce que podían estar hasta un año sin hablarse por una tontería, pero luego le llamaba para pedirle perdón. "No podía verla como artista", y es que a pesar de lo que muchos creen, casi no han trabajado juntos en televisión. Ha querido recordar una anécdota con Cocha en estos momentos más duros y es que de pequeño a Manolo le llamaban 'El que daba patadas en los tobillos' porque cuando se peleaban Concha corría por los pasillos "y la única manera que tenía para cogerla era dar una patada a una puerta a ver si la pillaba, y siempre la pillaba un tobillo". Pero no todo han sido muestras de cariño hacia Concha estos días, Manolo ha querido también dejar claro que no todo lo que se cuenta sobre la artista y su familia es verdad y pide respeto "estamos vivos y nos molesta". Reconoce Manolo que su hermana era una mujer intensa, "si quería un vaso eran 30, si quería un amor 40". E incluso al principio le preguntaba a él si podía casarse, hasta que llegó Paco Marsó y le dijo directamente que se iba a casar.

¿Cómo Manolo se enteró de la triste noticia?

Elcon su familia. Un día de reunión y alegría que no esperaba que terminase con la fatídica noticia de la muerte de su hermana Concha. Se enteró por una llamada de su hija Manuela Velasco. El teléfono sonó a las seis de la mañana y "al principio me quede frío, me quedé bloqueado". Sabía que"vaya, ya era hora después de tanto tiempo, porque mi hermana se agarraba a la vida, la veías como se iba consumiendo". Cuando fue consciente de lo que significaba esa noticia, "me entró una tiritona y una llorera". Para Manolo ahora lo que más le preocupan son sus sobrinos, "se quedan solos, después de una vida muy intensa con su madre".