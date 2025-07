La hermana del joven asesinado en Adra clama justicia: "Si hubiera sido un accidente me hubieran ayudado a socorrerle"

Tras casi más de un mes después del asesinato de un joven de 22 años en Adra, Almería, vuelven los altercados entre los dos clanes de la zona: Saules y Lateros.El líder de los Saules, y principal sospechoso de la muerte, ha publicado un vídeo en TikTok a modo de comunicado, asegurando que la muerte del chico fue un accidente. Además, ha aprovechado para lanzar numerosas amenazas, tanto al clan contrario como a cualquiera que se interponga en la situación.

En Más Espejo, hemos podido conocer de primera mano la reacción de la familia del chico asesinado ante las nuevas advertencias recibidas.

"En vez de irse, me hubieran ayudado"

La hermana de la víctima explica cómo ocurrió la situación: "Llegaron todos a mi puerta armados y le pegaron un tiro a bocajarro". La chica manifiesta que el detonante de la situación fue que la música estaba demasiado alta, pero que si el disparo hubiera sido un accidente, como asegura el patriarca: "En vez de irse, me hubieran ayudado a socorrerlo".

"No era latero"

La joven sostiene que en sus 31 años de vida nunca ha presenciado ninguna bronca con estos vecinos ni con ninguno otro. También, quiere centrar la atención en aclarar que su hermano no pertenece al clan de los Lateros, a pesar de que tienen familia que sí lo es. Repite: "Mi hermano no era latero, si lo fuera no me escondería". Además, explica que ellos son otra familia diferente, y que su padre y su hermano se dedicaban a "blanquear invernaderos y cargar frutos para la campaña de verano".

La droga y el auge de violencia

El experto en seguridad, José Félix Ramajo, defiende que el aumento de la violencia entre clanes se debe al desmantelamiento del OCON-Sur en 2022, la que fue la mayor unidad de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Para el experto, el 'denominador común' del panorama actual es la droga, y se está viendo reflejado en ciudades como Almería, Cádiz o Algeciras. Asimismo, considera que: "operativamente debe incrementarse en un 20% la plantilla de la Guardia Civil en estas zonas y que haya un 30% más de implantación para investigación". Acusa al Ministerio del Interior de no responder ante ello.

Aseguran: "es por envidia"

Sin embargo, tanto la hermana como la tía del chico asesinado, afirman que este no es un tema de droga, y que la pelea entre ambas familias se debe a un acto de envidia. Lo definen como: "Un asesinato premeditado por envidia (...) Han querido hacerle daño a toda mi familia".

Hasta ahora no se han practicado detenciones al respecto y las familiares se quejan de que, tras un mes y una semana, " la justicia no está haciendo nada".

Beatriz de Vicente, abogada y colaboradora del programa, tranquiliza a las afectadas asegurando que la resolución de los casos por parte de la Policía ronda el 90% y que "saben, con casi toda seguridad, quién lo ha cometido". A pesar de ello, muestra su sorpresa ante la gravedad del video amenazante y considera que "debería haber sido intervenido ya por la Fiscalía, haberse procedido a la detención por un delito grave de amenazas con difusión y acordado el ingreso en prisión".

Ola de violencia

Una ola de violencia entre clanes, que no parece solo afectar a la zona sur del país, sino que también tiene presencia en Ribeira, A Coruña. Allí, los Borjas y los Bentos también se encuentran enfrentados.

