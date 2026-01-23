¿Hay personal y ‘trenes auscultadores’ suficientes para vigilar las vías de Alta Velocidad?

La investigación se centra ahora en el vagón 5 del tren de Iryo, donde varios pasajeros describen un fuerte golpe metálico durante el trayecto. Desde el Sindicato Ferroviario no descartan que el origen esté en algún elemento desprendido de la infraestructura.

Su portavoz, Rafael Escudero, explica que “algún elemento metálico probablemente salió despedido y pudo impactar en el coche 5, no es descartable”. Asegura, eso sí, que por ahora no cuentan con información concreta sobre lo ocurrido: “Nosotros no tenemos datos de qué pudo ser. Pudo ser el impacto, saliese alguna pieza disparada”.

Falta de mantenimiento preventivo

El foco se amplía al estado de las vías. Adif admite que no cuenta con personal ni medios suficientes para detectar fallos, una situación que el sindicato viene denunciando desde hace tiempo. “Eso debería detectarse previamente”, subraya Escudero, que alerta de un problema estructural: “Llevamos tiempo denunciando que hay un problema grave en el mantenimiento preventivo, que es el que se hace todos los días visitando las instalaciones para detectar que se está produciendo una avería. Sin embargo, no se hace nada”.

El portavoz recuerda que, tras la llegada del actual ministro en noviembre de 2023, se acordó crear una mesa de diálogo permanente para abordar el estado del ferrocarril. Sin embargo, denuncia que ese compromiso no se ha cumplido: “Cuando llegó el ministro al cargo en noviembre de 2023 teníamos una huelga convocada por el traspaso de Rodalies y en el acuerdo introdujimos una mesa de diálogo permanente”. Una mesa que, según Escudero, “en dos años no se ha reunido nunca”. A su juicio, ahí debería haberse empezado a abordar el deterioro de la red: “Hoy desgraciadamente no se ha hecho nada de eso. Pensamos que el mantenimiento preventivo sigue abandonado y al final las infraestructuras están deterioradas”. Y añade una advertencia clave: “El nivel de mantenimiento no ha ido acompasado del aumento del tráfico. Eso es un error grave”.

Trenes auscultadores fuera de servicio

Otro de los problemas está en la falta de medios técnicos para revisar el estado de las vías. Escudero asegura que no hay trenes auscultadores operativos en estos momentos. “En estos momentos no hay ningún vehículo disponible. El que estaba operativo para hacer auscultaciones, el SNK, lleva desde noviembre averiado y sin funcionar”, denuncia. Explica además que “solo hay 4 vehículos, aparte de que los 4 no están en servicio”, y lanza una pregunta directa: “Con 4 vehículos podemos inspeccionar a diario todas las líneas de alta velocidad?”. Aunque reconoce inversiones puntuales, como la compra de locomotoras para tareas de exploración, el sindicato insiste en que no es suficiente: “Se hizo una inversión en comprar las locomotoras 336 que están haciendo servicios de exploradora”, señala Escudero, “pero hay que hacer inversión en trenes auscultadores que nos permita revisar la vía”. Para el Sindicato Ferroviario, el problema de fondo es estructural: “Tenemos un problema grave, desde que se empezaron a construir líneas de alta velocidad se decidió privatizar el mantenimiento y Adif perdió el control y eso hay que corregirlo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.