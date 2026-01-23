José María, superviviente del Alvia, fue quien alertó de la presencia del segundo tren: "No hemos vuelto a nacer, somos unos desgraciados"

Después del choque y el descarrilamiento, los pasajeros del Alvia que sobrevivieron al accidente observaron luces a lo lejos. Pensaron que la ayuda estaba en camino, sin embargo se hartaron de esperar con una situación de extrema gravedad ante sus ojos, fallecidos, heridos graves, leves y una conmoción general.

"Esperamos, esperamos y esperamos"

La imposibilidad de manejar esa situación y de seguir aguardando la llegada de los equipos de emergencia llevó a José María, que resultó herido leve, y a otros viajeros del Alvia que podían, a aventurarse entre la oscuridad y los restos de tren en dirección a unas luces que se encontraban a unos 800 metros y que aumentaban con la llegada de Guardia Civil, Ambulancias, Policía y Bomberos.

"¡¿Por qué no vienen?!, ¡¿Por qué no vienen?!", empezaron incluso a embargarles una sensación de enfado: "Yo sabía que sin ayuda...".

"Los medios que teníamos eran la ropa que llevábamos y poco más"

José María explica los miedos que sintió a la hora de tomar la decisión de emprender ese camino en busca de ayuda: "No sabíamos si había un barranco, lagunas, algún accidente (…) Si me iba a dar un calambrazo". La Guardia Civil reaccionó con sorpresa al escuchar las palabras de José María, cuando le alertó de la presencia de un segundo tren accidentado. En el lugar no sabían de su presencia, mucho menos de la magnitud de lo que encontrarían donde quedó detenido el Alvia.

Fue en su camino de regreso junto a los agentes de La Benemérita cuando comenzó a sentir los efectos del choque en su cuerpo: "Ya los dolores en las costillas, en las vértebras empiezan aflojarte".

Estima que hasta pasadas las nueve de la noche no llegarían "los primeros médicos" hasta el Alvia, aunque él ya no se encontraba en el lugar: "Pasó una hora larga, seguro". Cuestiona la coordinación o por qué no se activa una radiobaliza en esos casos.

"Todo lo que se hizo fue instintivo"

Su relato sobre la reacción de unos y otros pasajeros en los primeros momentos tras el accidente resulta sobrecogedor, muchos viajeros reaccionaron acorde al shock que sufrían: "Todo lo que se hizo fue instintivo. Tu estás allí como si te fueran a comer, en alerta, 'a ver por dónde me va a venir el siguiente leñazo', piensas".

También impresiona su análisis de lo que vio que había ocurrido con los primeros coches del convoy: "El primero y el segundo vagones fueron los 'airbags'".

Critica a quienes está tensionando el ambiente a la hora de abordar las causas del accidente de Adamuz y frente a quienes les recuerdan que son unos afortunados por haber sobrevivido a una tragedia de tal magnitud, replica: "A nosotros nos cuesta mucho trabajo exponernos a esto (...), no hemos vuelto a nacer, somos unos desgraciados".

