El CGPJ emite un comunicado mostrando su preocupación por las declaraciones que cuestionan la independencia judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes una declaración institucional en la que muestra su preocupación por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales.

En un comunicado, el CGPJ reacciona así, sin mencionarlo expresamente, a las declaraciones de miembros del Ejecutivo que han cuestionado algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Preocupación por las manifestaciones

"El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales", comienza la declaración del órgano de gobierno de los jueces hecha pública este martes.

En la declaración publicada este martes, advierten además de que estas manifestaciones contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho y subrayan que un entorno de esta naturaleza "debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada" al tiempo que cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al "instrumentalizarse" la actividad judicial.

La Comisión Permanente del CGPJ insiste en la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, un respeto "que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano".

"La defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho", concluye el comunicado.

El PSOE alega un "linchamiento"

La declaración institucional llega después de que miembros del PSOE y del Gobierno, hayan cuestionado el rigor de las distintas causas judiciales que les afectan.

La dirección socialista ha denunciado lo que considera un "linchamiento" al partido y su proyecto político y ha llamado la atención sobre las "casualidades" de la última semana porque se ha imputado a Zapatero, se ha conocido el auto del caso de la exmilitante Leire Díez y se ha avanzado en la causa contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

La socialista ha denunciado, además, que los informes de la UCO son "rapidísimos para todo lo que sea socialista y en cambio hay informes que todavía estamos esperando".

Además el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cuestionado el rigor de las distintas causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, mientras que el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que Mariano Rajoy no haya sido juzgado por su supuesta vinculación con el caso Gürtel o Kitchen, ya que en su situación "a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo".

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