Habla el padre de Izan, uno de los jóvenes muertos en el accidente de Cantabria: "Mi hijo tendría que estar vivo"

A Félix y a su familia les aterra pensar en ese 15 de marzo, tan sólo 2 meses han pasado desde la tragedia que irremediablemente marcará su vida para siempre.

Su hijo y tres amigos viajaban en un coche que se despeñó desde una altura de más de 260 metros en el Puerto de Lunada (Cantabria). Ese día, el terreno estaba completamente nevado y sin visibilidad. Los cuatro jóvenes murieron en el acto.

El puerto estaba abierto y no había ningún aviso

"Debería haber estado el puerto cerrado, se podría haber evitado el accidente de mi hijo" asegura Félix. El padre de Izan cuenta en el matinal que esa carretera necesita un sistema de protección lateral, algo que asegura que ya se había aprobado un proyecto en 2015.

La petición a través de Change.org

Félix y su mujer Sonia están dispuestos ahora a hacer todo lo posible para evitar otra muerte más en esa carretera, por eso a través de Change.org recogen firmas para conseguir la petición de esa instalación de guardarraíles. "Cuando te pasa una tragedia así quieres que otra persona no pase por lo mismo que tú, yo me he vuelto más empático desde ese día" confiesa Félix emocionado.

El padre de Izan cuenta que hasta después de un mes del accidente no pudo visitar el lugar de los hechos: "mi mujer de hecho no pudo pasar por ese punto en coche, le entró un ataque de pánico y tuvo que bajarse del vehículo".

Félix y Sonia se aferran ahora a sus otros dos hijos y al recuerdo de Izan, y aseguran que no pararán de luchar hasta conseguir la instalación de quitamiedos para evitar más muertes en esa fatídica carretera que se llevó por delante la vida de su hijo.

