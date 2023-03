Habla la mujer del empresario desaparecido en Manzanares: "He aceptado que mi marido no iba a volver"

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres después de hallar restos óseos humanos en una finca de Valdepeñas. Todavía están sin identificar, pero se busca a Juan Miguel Isla Fernández, de 58 años. Desapareció el 22 de julio del año pasado tras ir a cobrar en metálico una venta de tierras en la cercana localidad de Manzanares. Su coche se halló el pasado mes de enero en Albacete.

La finca en la que se han encontrado los restos óseos pertenece a uno de los dos arrestados y no se descarta que correspondan a varias personas ya que hay más personas desaparecidas.

Entrevistamos a Nardy, mujer del empresario desaparecido

Son momentos de tensión y nerviosismo para Nardy, la mujer de Juan Miguel Isla. Nos ha contado cómo ha vivido las últimas horas: “Recibo una llamada del jefe de búsqueda y me indica que están yendo a inspeccionar una parcela y en la que posiblemente se encuentre el cuerpo de mi marido. Posteriormente recibo otra llamada en la que me dicen que han encontrado restos óseos, que se está llevando a un análisis”

A pesar del horrible desenlace que parecen arrojar estas llamadas, Nardy se encuentra más tranquila: “He ido aceptando en las últimas semanas que mi marido no iba a volver. Es muy duro, pero he amanecido con fortaleza. Al final lo peor ya pasó, los primeros meses me aterraba que le pudieran hacer daño y lo siguiente era no poder encontrar a los responsables y su cuerpo”.

El perfil de los detenidos

Los arrestados son dos varones de nacionalidad española afincados en la provincia de Ciudad Real. Un intermediario inmobiliario de entre 35 a 45 años y un amigo de este de 50 años. El intermediario se trata de un hombre que se había arruinado y amante del tiro con arco. Su cómplice también era otro inmobiliario de la zona de Daimiel. Ambos se dedicaban a la compraventa y la Unidad Central Operativa (U.C.O.) ya centraba la investigación en estos dos hombres.

En las próximas horas está prevista la práctica de varios registros domiciliarios en las localidades de Manzanares y Valdepeñas.