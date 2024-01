¿Qué porno consumen las mujeres?: "Soy lesbiana pero me excita ver a dos hombres practicando sexo"

El 1,77% de las mujeres admite que consume pornografía a diario y otro 11% asegura que al menos lo hace una vez al mes. Espejo Público ha salido a la calle para cotejar estos datos. Algunas mujeres siguen pensando que el porno es cosa de hombres y hay varones que lo que consideran es que aunque las mujeres lo consuman no son capaces de reconocerlo.

'Silvia Tigretona', creadora de contenido erótico y 'dominatrix' cuenta cuáles son los gustos sexuales de sus clientes. En su página de OnlyFans tiene un 70% de seguidoras mujeres y un 30% de hombres. Asegura que en los contenidos las mujeres buscan más un relato y un acompañamiento así como cosas más exquisitas como algún fetiche o cosas que no pueden ver en su vida normal.

"Las mujeres somos más curiosas en el porno"

Ella misma se reconoce consumidora de porno y confiesa que disfruta viendo porno gay. "Las mujeres somos más curiosas en el porno. Soy lesbiana pero a mí me gusta ver a dos hombres porque me gusta más ver al grande y al pequeñito, que haya una humillación entre ellos. Me da placer verlo entre ellos", señalaba.

Samanta Villar cree que aún existe mucho estigma con las mujeres que reconocen consumir porno y existe la creencia de que una buena mujer no ve porno y "si ves porno eres una mala mujer".