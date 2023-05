Los gritos de la octogenaria a la que su hijo intentó estrangular en Málaga: "Me están matando"

Todo ocurrió cuando un vecino del edificio decide llamar a la Policía alertando sobre gritos procedentes del edificio. El vecino narra que estaba escuchando cómo su vecina pedía auxilio mientras gritaba "me están matando". Es entonces cuando rápidamente la policía local de Málaga se desplaza a la zona. Fueron piso por piso arrimándose a las puertas para intentar escuchar si de dentro salía algún grito o indicios de pelea, hasta que, por fin, dieron con la casa gracias a que escucharon el grito del agresor diciendo "antes de irme, te voy a matar". Cuando entraron, presenciaron la escena de un hombre asfixiando a una señora. La agente de policía no se lo pensó dos veces, se fue directamente hacia él para quitarle las manos del cuello, salvándole así a la vida a la mujer. La agente cuenta que cuando consiguieron quitarle al agresor de encima, a la señora le costaba respirar y estaba en estado de shock. No se podía creer lo que estaba ocurriendo, su propio hijo estaba intentando matarla.

La mujer de 87 años y madre del agresor, estaba recién operada, con movilidad reducida y sin poder defenderse. Fuentes cercas a la investigación han afirmado que el agresor de 55 años, vivía con su madre y era consumidor habitual de estupefacientes.

La policía local de Málaga habría tenido que intervenir más veces con este varón por amenazar a su madre, pero nunca por algo tan gordo como este acontecimiento.

Al parecer todo se habría producido porque a él se le quema el pan en la tostadora, la madre le llama la atención y por este hecho, habría empezado a agredirla, retorciéndole primero la mano.

La señora reconoció ante la policía que llevaba mucho tiempo viviendo un infierno, en parte por el consumo de heroína de su hijo.