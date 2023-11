El grito desgarrador de una madre que intenta frenar la eutanasia de su hija: "No puedo estar sola, por egoísmo te quiero aquí"

Carmen es una madre que lucha tenazmente contra la decisión de permitir que su hija Belén, quien sufre esclerosis múltiple, reciba la eutanasia. Esta historia ha generado un intenso debate en Espejo Público, donde hemos podido escuchar la desgarradora conversación entre madre e hija. La paciente lleva luchando contra esta enfermedad 30 años, por ello, el pasado mes de mayo los médicos avalaron la solicitud de eutanasia, la cual, acabaría con su sufrimiento.

El pasado martes se les informó de que este jueves, sería el día en el que se materializaría su petición. Cuando el equipo médico llegó al domicilio, las puertas no se abrieron porque Carmen no tenía pensado hacerlo desde un principio. Un periodista pudo escuchar la conversación entre ellas, "la espera no merece la pena. Y para mí, marcharme es una urgencia" estas eran las duras palabras que Belén le decía a su madre de manera reiterada, pero Carmen rota de dolor le insistía que por egoísmo la quería con ella, y que no podía dejar que se la llevasen.

Desafío legal

Hemos contando con la presencia de Polonia Castellanos, letrada de 'Abogados Cristianos' que es la abogada de la madre y además, quien ha señalado que "el informe médico es exagerado" y que "no es un supuesto eutanasiable". También, ha indicado que "tiene esclerosis múltiple" pero "lo que tiene sobre todo es depresión", por lo que "hoy te dice que quiere vivir y mañana te dice que no".

Polonia ha señalado que ella nombró a su madre como representante legal por lo que "es Carmen quien decide y no ella", porque " Belén no está capacitada".

Decisiones médicas

Es una situación compleja y suscita debates sobre el derecho de una persona a decidir sobre su propia vida y el papel de la familia en tales situaciones, por ello, esta historia pone de relieve la complejidad de las decisiones médicas y éticas.