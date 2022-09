Pepa, una sevillana encarcelada injustamente en Argentina por asesinato: "He vivido un infierno total"

Pepa Richarte es sevillana y ha pasado 19 meses en una cárcel de Argentina por un crimen que ella no cometió. Su marido, argentino, acabo con la vida de la mujer que tenía alquilada parte de la casa del matrimonio. En ese momento ella no estaba en la casa, sino cuidando a otra persona en otra ubicación como luego se demostraría.

Su marido se auto inculpa y asegura que ella no tuvo nada que ver, sin embargo la Justicia la determinó culpable y fue encarcelada en Argentina. Ahora gracias a la ONG Fundación +34 podrá volver a España. Por el momento vive en Argentina en un convento de religiosas.

El análisis de su teléfono móvil le devolvió la libertad al situarla en otra ubicación en el momento del crimen

Señala que no se va a creer que esta pesadilla ha terminado hasta que no pise suelo español. "Ha sido un proceso muy duro y no veía la hora de volver". Agradece a la asociación que ha obrado este milagro. "He vivido un infierno total, creo que todavía huelo a azufre", apunta.

Los investigadores intervinieron varios teléfonos en el caso y el suyo fue el último que estudiaron, cuando lo analizaron comprobaron que las antenas la ubicaban en la dirección en la que ella decía que estaba el día del crimen y ha sido gracias a esa prueba a la que está en libertad.

Javier Casado es presidente de la Fundación +34. Esta organización está trabajando para que Pepa pueda volver a España y que la que la Junta de Andalucía la ayude económicamente. "Estamos intentando que una vez que tenga el divorcio pueda regresar con su familia a Sevilla", apunta. Esta española tuvo que enfrentarse a una opinión pública muy hostil con su casa al ser ella una ciudadana extranjera que según los medios argentinos había asesinado a una persona anciana del país.