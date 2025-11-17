Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Análisis político

Graciano Palomo responde a Aitor Esteban (PNV): "Si no existiera Vox Pedro Sánchez no estaría en el poder"

El periodista Graciano Palomo analiza las últimas declaraciones de Aitor Esteban (PNV) en las que mantiene que existe una pinza PSOE-VOX para dividir al votante de derechas.

Graciano Palomo.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Espejo Público ha analizado la entrevista de Gonzo a Aitor Esteban (PNV) y Oriol Junqueras (ERC). Ambos dirigentes políticos coincidían pensando que Pedro Sánchez agotaría la legislatura de manera natural sin un adelanto electoral.

Aitor Esteban reconocía además que hay una pinza entre PSOE y Vox para dividir al votante de derechas y complicarle la vida a Feijóo. Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños, señala que al PSOE como partido demócrata que crezca el populismo y un partido como Vox no le puede interesar nunca. "Al contrario, el mayor riesgo que tiene la democracia hoy es el populismo y la polarización. El PSOE debería estar en gestionar la unidad y los amplios consensos y tratar de luchar contra el populismo", mantenía.

"El del PNV se presenta como un 'mirlo blanco' cuando están llenos de corrupción"

El periodista Graciano Palomo apunta que le resulta "enternecedor" el discurso del señor del PNV Aitor Esteban. "Se presentan como si fueran mirlos blancos cuando el PNV está lleno de corrupción", añade. Destaca además que "hay una cosa que ha dicho Aitor Esteban que es que Sánchez se aprovecha de Vox. Si no existiera Vox, no estaríamos hablando de esta coyuntura porque Sánchez no estaría en el poder", mantiene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Alejandro Abad

El productor musical Alejandro Abad, sobre la guerra de derechos entre Andy y Lucas: "Claro que puede cantarlas"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Alfonso Rueda

Alfonso Rueda, sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Creo que será un paripé para hacer ver que hay estabilidad"

El 40% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué misterio oculta este cuadrado lleno de letras?

El 40% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué misterio oculta este cuadrado lleno de letras?

Graciano Palomo.

Graciano Palomo responde a Aitor Esteban (PNV): "Si no existiera Vox Pedro Sánchez no estaría en el poder"

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, doble ración de humor en El Hormiguero con Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz

Carla Morrison, en La Voz 2025
Mejores momentos | Asaltos

La confesión muy personal que Carla Morrison comparte en La Voz: “Lloro en todos los conciertos porque tengo miedo”

Todo el plató de La Voz bailando al ritmo de Aitana y 'Las Baby´s': "Estamos aquí por la música y también hay que bailarla"
Mejores momentos | Asaltos

Sebastián Yatra se anima a bailar 'Las Babys' de Aitana en La Voz: "El movimiento lateral"

El tamazo de Aitana que ha puesto a todo el mundo en pie para disfrutar de un momento muy divertido.

Nutriman
NUTRIMAN

'Alimentos para vagos', a debate: ¿compensa pagar más por ahorrar tiempo?

Cada vez son más las personas que optan por alimentos limpios, pelados o medio preparados. Sin embargo, Nutriman nos cuenta que, aunque se ahorre tiempo, se pierde dinero.

La Cangreja enamora a los coaches con su actuación: "Es una lección para todos nosotros"

"Es una lección para todos nosotros": la actitud de esta talent no deja indiferente a Sebastián Yatra

Yatra abandona el plató tras la espectacular actuación de un talent

Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de un talent

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Publicidad