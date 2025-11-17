Graciano Palomo responde a Aitor Esteban (PNV): "Si no existiera Vox Pedro Sánchez no estaría en el poder"

Espejo Público ha analizado la entrevista de Gonzo a Aitor Esteban (PNV) y Oriol Junqueras (ERC). Ambos dirigentes políticos coincidían pensando que Pedro Sánchez agotaría la legislatura de manera natural sin un adelanto electoral.

Aitor Esteban reconocía además que hay una pinza entre PSOE y Vox para dividir al votante de derechas y complicarle la vida a Feijóo. Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños, señala que al PSOE como partido demócrata que crezca el populismo y un partido como Vox no le puede interesar nunca. "Al contrario, el mayor riesgo que tiene la democracia hoy es el populismo y la polarización. El PSOE debería estar en gestionar la unidad y los amplios consensos y tratar de luchar contra el populismo", mantenía.

"El del PNV se presenta como un 'mirlo blanco' cuando están llenos de corrupción"

El periodista Graciano Palomo apunta que le resulta "enternecedor" el discurso del señor del PNV Aitor Esteban. "Se presentan como si fueran mirlos blancos cuando el PNV está lleno de corrupción", añade. Destaca además que "hay una cosa que ha dicho Aitor Esteban que es que Sánchez se aprovecha de Vox. Si no existiera Vox, no estaríamos hablando de esta coyuntura porque Sánchez no estaría en el poder", mantiene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.