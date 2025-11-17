Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, doble ración de humor en El Hormiguero con Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz

Los invitados vienen a promocionar el nuevo programa de ‘Cazadores de Imágenes’.

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero

Publicidad

Pablo Motos acogerá esta noche a los invitados a los que realizará una divertida entrevista junto a las Hormigas. Gotzon presenta nuevo programa, el influencer de lifestyle y aventura acompañará a famosos por los lugares más recónditos del planeta, haciendo de la experiencia única.

Mario Vaquerizo será el primer invitado del programa, el celebrity es un buen amigo de El Hormiguero y antiguo colaborador, con él las risas están aseguradas.

‘Cazadores de Imágenes’, el nuevo programa de Gotzon, se emitirá en La Sexta y los invitados contarán todas las curiosidades y anécdotas del programa. ¡No te pierdas El Hormiguero, esta noche, en Antena 3!

Sobre ellos:

Aunque vienen de mundos muy distintos, Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo comparten algo esencial: una enorme conexión con el público. Gotzon se ha consolidado como un referente del bienestar, combinando aventura, deporte y divulgación en un estilo de vida que inspira a miles de personas. Mario, en cambio, representa la espontaneidad, el humor y la cultura pop más desenfadada, siempre dispuesto a convertir cualquier conversación en un momento memorable. Juntos forman una pareja televisiva sorprendente y muy entretenida, perfecta para arrancar una noche llena de energía.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero

Hoy, doble ración de humor en El Hormiguero con Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz

Carla Morrison, en La Voz 2025

La confesión muy personal que Carla Morrison comparte en La Voz: “Lloro en todos los conciertos porque tengo miedo”

Todo el plató de La Voz bailando al ritmo de Aitana y 'Las Baby´s': "Estamos aquí por la música y también hay que bailarla"

Sebastián Yatra se anima a bailar 'Las Babys' de Aitana en La Voz: "El movimiento lateral"

Nutriman
NUTRIMAN

'Alimentos para vagos', a debate: ¿compensa pagar más por ahorrar tiempo?

La Cangreja enamora a los coaches con su actuación: "Es una lección para todos nosotros"
MEJORES MOMENTOS | Asaltos

"Es una lección para todos nosotros": la actitud de esta talent no deja indiferente a Sebastián Yatra

Yatra abandona el plató tras la espectacular actuación de un talent
Mejores momentos | Asaltos

Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de un talent

Pedro ha maravillado con su inigualable voz, a lo que Sebastián Yatra ha decidido salir del plató de La Voz al sentirse impresionado.

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"
Imperdible

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Pablo Motos ha querido saber qué prenda de ropa odia más la colaboradora del programa.

Malú anima a Aroa tras quedarse en blanco: "A mi me emociona cuando nos levantamos, no cuando nos caemos"

"Todos nos caemos, pero lo más difícil es levantarse": Pablo López se derrumba y Malú se emociona en La Voz

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche

Eva y Karlos Arguiñano

El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

Publicidad