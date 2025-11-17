Hoy, doble ración de humor en El Hormiguero con Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz

Pablo Motos acogerá esta noche a los invitados a los que realizará una divertida entrevista junto a las Hormigas. Gotzon presenta nuevo programa, el influencer de lifestyle y aventura acompañará a famosos por los lugares más recónditos del planeta, haciendo de la experiencia única.

Mario Vaquerizo será el primer invitado del programa, el celebrity es un buen amigo de El Hormiguero y antiguo colaborador, con él las risas están aseguradas.

‘Cazadores de Imágenes’, el nuevo programa de Gotzon, se emitirá en La Sexta y los invitados contarán todas las curiosidades y anécdotas del programa. ¡No te pierdas El Hormiguero, esta noche, en Antena 3!

Sobre ellos:

Aunque vienen de mundos muy distintos, Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo comparten algo esencial: una enorme conexión con el público. Gotzon se ha consolidado como un referente del bienestar, combinando aventura, deporte y divulgación en un estilo de vida que inspira a miles de personas. Mario, en cambio, representa la espontaneidad, el humor y la cultura pop más desenfadada, siempre dispuesto a convertir cualquier conversación en un momento memorable. Juntos forman una pareja televisiva sorprendente y muy entretenida, perfecta para arrancar una noche llena de energía.