Feijóo acusa a Sánchez de "no gobernar" y alerta de que la pinza PSOE-Vox pondría "al frente" a Gallardo

El Partido Popular ha inaugurado la precampaña electoral en Extremadura. En concreto, los populares han llevado a cabo un mitin en el municipio pacense de Lobón. Desde allí, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, reclamó a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales en España después de siete años en el Gobierno pero "sin gobernar". Según Feijoó, Sánchez ha estado más pendiente de seguir "controlando y corrompiendo las instituciones" que de resolver los problemas del país.

A este mitin acudió con la presidenta de Extremadura y líder del PP regional, María Guardiola, en la precampaña de las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre.

Criticó que el presidente ya lleva "tres años sin presentar presupuestos" en España y le recriminó que se niegue a dar la palabra a los españoles en las urnas. Asegura que Sánchez "trata de retrasar como sea lo inevitable" y, según Feijoó, el presidente se dedica a atacar a los presidentes autonómicos del PP porque "se cree el amo y no puede soportar que le hagan sentir tan pequeño".

En una entrevista con 'El País', Feijoó ya aseguró que Sánchez "parece un aspirantea juez" después de que declarase la inocencia del fiscal general del Estado y de que en su comparecencia parlamentaria en el Congreso dedicase más tiempo a atacar al PP y a sus barones que a dar explicaciones sobre los casos de corrupción del PSOE.

Tal y como ha detallado Feijoó, "si Sánchez quiere ser tertuliano, seguro que habrá muchos medios para ficharle en todos los que controla y en el caso de que quiera ser juez, que estudie y haga la carrera de Derecho aprobando la oposición".

El líder del Partido Popular incidió en su careo parlamentario con Sánchez en el Congreso de los Diputados y censuró como la "cosa más cutre" que Sánchez arremetiera contra presidentes populares como Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda "en el lugar donde no pueden defenderse". Feijoó interpretó que esa obsesión con los barones territoriales del PP se debe a que "le incomodan, le superan y le ganan" en las urnas.

Feijóo se compromete a no cerrar la central de Almaraz

En dicho mitin, Feijóo se ha comprometido a "no cerrar" la central nuclear de Almaraz y ha afirmado que han traicionado a Extremadura al no impedir el cese de su actividad. En su intervención en un acto público en Lobón, ha considerado una "indignidad" por parte del Gobierno y parte de sus socios el rechazo en el Congreso a la enmienda del PP para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Elecciones extremeñas

El presidente nacional del PP animó a los afiliados y simpatizantes que acudieran a este mitin dominical a expresarse "con fuerza" cuando el 21 de diciembre llegue el momento de votar. También pidió a todos los extremeños "que dejen las cosas muy claras en las urnas" para que María Guardiola tenga libertad para dirigir la región frente a la "pinza" del PSOE y Vox.

Alberto Núñez Feijoó criticó la actitud "cómoda" de Vox de "ni contigo ni sin ti", que "se ha unido a esa pinza" con el PSOE extremeño para impedir que se aprueben los presupuestos autonómicos y que ha llevado a Guardiola a convocar elecciones para dentro de un mes.

Además, añadió que "se presentan todos contra el PP" y en el PSOE incluso "han elegido a un candidato procesado por tráfico de influencias porque el partido ha dejado de tener criterio propio" y se ha convertido "en una extensión dócil y obediente de lo peor del partido de Pedro Sánchez".

