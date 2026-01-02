El Gordo de Villamanín sigue repartiendo nervios y tensión: "Menos señalar con el dedito, guapo, sinvergüenza"

"Poderoso caballero es don dinero". Villamanín es una pequeña localidad leonesa de poco más de mil habitantes que se ha hecho famosa por El Gordo de la Lotería de Navidad.

El 79.432 llevó la mañana de este pasado 22 de diciembre la alegría, sin embargo la euforia pronto se tornó en nerviosismo cuando se supo que la Comisión de Fiestas que vendió el Gordo había vendido 50 papeletas de más. Al parecer, un talonario se extravió por lo que no se devolvieron los décimos. Desde entonces en el pueblo se respira tensión como puede verse en el vídeo de una de las reuniones entre los afectados.

Mientras una persona está planteando la posibilidad de una cuestación, es decir la petición de que cada uno de los portadores de una papeleta renuncie a una parte del premio para hacer frente al desequilibrio de dinero hay varios asistentes que parecen mostrarse a favor. Sin embargo, cuando el abogado de la Comisión coge el micrófono y advierte de que si hay alguien que no participa en esa cuestación eso perjudicaría al resto. Una parte del público no duda en manifestar su malestar. "La gente como tú va a perjudicar a los que sí quieren contribuir", indica el abogado dirigiéndose a uno de los asistentes. En ese momento, se escucha a un par de voces que le dicen: "Menos señalar con el dedito, guapo, sinvergüenza. Señala, señala tú con el dedito".

La crispación se hace evidente en este vídeo y también es palpable en las calles del pueblo. Uno de los vecinos, Ezequiel, ha explicado en Espejo Público la situación once días después del sorteo. "Debido a estas fechas está todo mucho más parado. La gente está pendiente de que nos vaya comunicando alguna cosa. Van pasando los días y la gente está más nerviosa porque nos ha tocado un premio pero nadie ve solución de que se pueda cobrar", dice este vecino que reconoce que se trata de una situación "muy complicada". E insiste: "La gente mientras más tiempo pasa y no cobra más nerviosa se pone".

Una de las grandes dudas que plantea esta situación es saber qué ocurre si finalmente alguien presenta una denuncia, pero parece que esto no está claro por ninguna parte. "Nadie lo dice tan claro puede ser, que un juez si hay una denuncia haga una cautelar y detenga todo. Pero hay gente también que dice que si hay una mayoría muy grande que acepta la quita, que se puede llevar adelante. No sé, yo creo que la idea que tienen desde la comisión es ponerlo en marcha, pero claro, con las chapuzas que ha habido aquí y con cómo se ha hecho todo...", comenta Ezequiel.

Esta desgraciada suerte ha dividido a una población entre los partidarios de absorber la quita y los que reclaman cobrar el premio íntegro y en medio hay un grupo de 13 jóvenes que son los señalados. "A ver, los damnificados somos todos, pero los que han llevado el palo más grande son ellos. De hecho hay mucha gente que los está apoyando, a mí me han venido a traer décimos para ver si hay suerte y les toca ahora en el Niño y en Galicia están haciendo actos para recaudar dinero", concluye Ezequiel no sin antes asegurar que también ve "lícito que la gente quiera cobrarlo todo".

