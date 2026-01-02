Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”

El primer programa de este 2026 ha empezado fuerte. La concursante ha logrado un gran premio pese a que ha dudado hasta el final si continuar jugando o resolver.

Las tiradas de Vero han sido muy buenas, tras conseguir la primera mitad del gran premio, su objetivo se ha centrado en hacerse con la otra parte restante y así poder sumar un buen marcador.

Con 425 euros en el marcador, Vero ha estado a punto de plantarse, pero al ver cerca una gran tirada ha decidido continuar. Por suerte ha sumado 100 euros más a su marcador y se ha llevado una gran ola del público.

Revive el momentazo de Vero entrando en el vídeo.