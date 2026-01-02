Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”

Vero sabe cómo empezar el año, la concursante ha logrado un gran premio en uno de los paneles.

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”

Publicidad

El primer programa de este 2026 ha empezado fuerte. La concursante ha logrado un gran premio pese a que ha dudado hasta el final si continuar jugando o resolver.

Las tiradas de Vero han sido muy buenas, tras conseguir la primera mitad del gran premio, su objetivo se ha centrado en hacerse con la otra parte restante y así poder sumar un buen marcador.

Con 425 euros en el marcador, Vero ha estado a punto de plantarse, pero al ver cerca una gran tirada ha decidido continuar. Por suerte ha sumado 100 euros más a su marcador y se ha llevado una gran ola del público.

Revive el momentazo de Vero entrando en el vídeo.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

baliza v16

Baliza V16, ubicación disponible para delincuentes: "Es un problema de seguridad"

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

Las cartas de amor de Kiko Rivera a Lola y a Irene

¿Utiliza Kiko Rivera la inteligencia artificial para escribir sus cartas de amor a Lola García o Irene Rosales?

Alejandra Grepi
¡No te lo pierdas!

Alejandra Grepi visita Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 euros!
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 eros!

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo: “Él sabe lo que me gusta”

El gusto musical del presentador es conocido por todos los miembros del programa y cuando la banda toca una canción que le gusta se nota.

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”

Vero sabe cómo empezar el año, la concursante ha logrado un gran premio en uno de los paneles.

Subida precios 2026

Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

Incendio en una vivienda en Carabanchel

Los hermanos fallecidos en el incendio de Carabanchel aparecieron muertos en el baño, abrazados

Salud mental Ceuta

Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

Publicidad