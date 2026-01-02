MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO
Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”
Vero sabe cómo empezar el año, la concursante ha logrado un gran premio en uno de los paneles.
El primer programa de este 2026 ha empezado fuerte. La concursante ha logrado un gran premio pese a que ha dudado hasta el final si continuar jugando o resolver.
Las tiradas de Vero han sido muy buenas, tras conseguir la primera mitad del gran premio, su objetivo se ha centrado en hacerse con la otra parte restante y así poder sumar un buen marcador.
Con 425 euros en el marcador, Vero ha estado a punto de plantarse, pero al ver cerca una gran tirada ha decidido continuar. Por suerte ha sumado 100 euros más a su marcador y se ha llevado una gran ola del público.
