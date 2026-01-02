Antena3
Rave Ilegal

La denuncia de la portavoz de guardias civiles tras el ataque a agentes en la rave ilegal: "Se activa una serie de efectivos insuficientes"

La Guardia Civil trató de cumplir con su deber y evitar que los asistentes a la rave ilegal se instalaran en ningún lugar, no lo consiguieron al verse superados exageradamente en número y sorprendidos con la violencia inédita de algunos de ellos.

Olaya Salardón, portavoz AUGC

Andrés Pantoja
Publicado:

Los agentes se encontraron con miles de vehículos. Los efectivos de la Guardia Civil y policía municipal eran de apenas varias decenas. La diferencia numérica era abismal y la violencia que mostraron alguno de quienes pretendían instalarse en las inmediaciones del municipio de Férez, de Albacete, al tratar de dispersarlos las fuerzas del orden, dejó varios agentes heridos y coches patrulla con las lunas completamente destrozadas. Los fiesteros intentaron abrirse pasoa toda costa, salvajemente, a pedradas.

"Falta de previsión"

"Se activa una serie de efectivos insuficientes"

portavoz AUGC

Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha denunciado en Espejo Público una activación de efectivos "insuficiente" y con falta de medios técnicos y tácticos: "Sin material antidisturbios, sin material anti trauma (…)".

El momento de máxima tensión, según ha relatado Olaya Salardón, llegó cuando los agentes trataron de acceder al lugar donde se pretendía instalar alguno de los escenarios, y elevaba su queja ante la indefensión de los efectivos: "Se pone tensa la situación y al final quien paga las consecuencias son los trabajadores de la Guardia Civil, que se tienen que enfrentar a una masa".

La tensión aumentaba en Espejo Público cuando el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera destacaba el carácter pacífico de otras ediciones -que parece haber llegado a su fin- , y que los asistentes recogieran hasta la última bolsa de basura antes de desalojar el lugar elegido. Cristóbal Soria se posicionaba en completo desacuerdo con él: "¿Hemos quedado para reírles la gracia a los clandestinos de la rave?".

