Partos en casa

El rifirrafe entre Cristóbal Soria y Ángel Antonio por la posibilidad de prohibir los partos en casa: "Dios mío de mi alma"

Cristóbal Soria y Ángel Antonio han mostrado sus discrepancias en directo sobre la posibilidad de prohibir a la gente dar a luz en sus casas debido a los riesgos que entraña.

Miriam Vázquez
Cada vez trascienden más casos de mujeres que deciden dar a luz en su casa. Recientemente se publicaba la muerte de la creadora de contenido Stacey Hatfield que fallecía con 30 años en Australia por este motivo. Gema López planteó en plató el debate preguntando a los colaboradores: "¿Creéis vosotros que esto tendría que estar legislado de alguna forma y no dejar a la disposición o a la libertad de la madre el hecho de elegir?"

El primero en contestar fue Cristóbal Soria que tajantemente dijo: "No legislado, directamente prohibido. No es que haya que legislarlo, no es que depende de qué situación..." Tras decir esto se escucha como Ángel Antonio Herrera le dice: "Pero qué manía con prohibirle a la gente las cosas", por lo que Soria le contesta: "No, abrimos la ventana para que la gente de a luz en sus casas, explícanoslo tú Ángel Antonio. Es que esto no tiene sentido, es que esto no tiene sentido. Que queramos incentivar a la gente a que para en casa, Dios mío de mi alma", se extraña.

Tras su exposición fue el turno de Ángel Antonio que defendió que aunque él está "en contra de que la gente de a luz en su casa, porque entraña cualquier riesgo mayor que si se hace en cualquier otro sitio" quiso añadir un matiz: " Ahora, de eso a prohibir que la gente tenga la libertad de decidir bajo qué riesgos y la posibilidad de dar a luz es otro asunto".

Continuó su argumento diciendo: "Cualquiera que acuda a un pediatra o a aquella persona que le lleve el embarazo le dirá que solamente es posible, digo posible para bajar al mínimo el riesgo de cualquier complicación" si se acude a un hospital, además hay ya una serie de factores que hay que tener en cuenta "y están perfectamente detallados: el estado de la madre, en qué condiciones se va a dar, si es primeriza o no y desde luego que tenga cerca un hospital. Yo desde luego aconsejo a todo el mundo que vaya a un hospital que es donde hay garantías plenas de que todo funcione bien", concluyó Herrera.

