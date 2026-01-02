Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sorprendente

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano: “Especial para los amantes de la carne cruda”

Una original receta perfecta para sorprender a tus comensales en estos días tan especiales. Descubre la elaboración de las Patatas dash Brown con steak tartar de Joseba Arguiñano.

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Cocina abierta de Karlos Arguiñano propone una receta original y sorprendente receta de Patatas hash Brown con steak tartar. Una deliciosa elaboración que les va a encantar a todos los amantes de la carne cruda.

Es importante no usar carne picada para el steak tartar sino cortarla nosotros mismos a cuchillo para darle un toque especial a la receta.

Ingredientes patatas Hash Brown (4 p.):

3 patatas medianas

30 gr. Harina de maíz refinada

1 huevo

Sal

pimienta

Aceite de oliva

Ingredientes steak tartare:

300 gr. de ternera (cadera o tapa)

6 pepinillos en vinagre

20 g de alcaparras

1 cebolleta

4 yemas de huevo

1 cucharada de mostaza Dijon

2 filetes de anchoa muy picaditas

1 c/c kétchup

1 c/c salsa perrins

c/s salsa picante

Perejil

Elaboración:

Para las patatas Hash Brown

Pela las patatas y sobre un bol rállalas con la ayuda de un rallador manual. Pasa a un colador y aplástalas para retirar el agua de las patatas y queden lo mas secas posible.

Añade la harina de maíz, el huevo, sazona y mezcla bien.

Con la ayuda de un rallador
Ralla las patatas | antena3.com

En una sartén pon una cucharada de aceite y cuando esté caliente coge una cuarta parte de patata, haz una torta y tuéstala a fuego medio 4-5 minutos de cada lado. Cocina hasta que quede bien dorada y crujiente.

Y prepara una torta
Mezcla todo | antena3.com

Haz lo mismo con el resto de la patata y cocina las otras 3 tortas.

Para el steak tartare

Pica la cebolleta, los pepinillos y las anchoas. Pon todo en un bol y agrega la mostaza, la sala perrins, el kétchup, la sala picante y mezcla bien.

Incorpora al bol la carne, las 4 yemas y salpimienta. Vuelve a mezclar hasta que quede todo bien integrado.

Mezcla bien hasta que quede integrado
Incorpora las yemas | antena3.com

Calienta una sartén con una cucharada de aceite y fríe las alcaparras para que queden crujientes.

Sácalas y deja escurrir en un plato sobre papel absorbente.

Coloca una torta en cada plato, y con la ayuda de dos cucharas, forma quenelles de tartare. Coloca 3 encima de cada torta. Añade una pizca de sal y unas alcaparras fritas.

Decora con una hoja perejil

CONSEJO: Esta receta también se puede hacer con solomillo.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano

Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano: “Especial para los amantes de la carne cruda”

Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares

Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares

Olaya Salardón, portavoz AUGC

La denuncia de la portavoz de guardias civiles tras el ataque a agentes en la rave ilegal: "Se activa una serie de efectivos insuficientes"

Reunión afectados lotería Villamarín
El Gordo de Villamarín

El Gordo de Villamanín sigue repartiendo nervios y tensión: "Menos señalar con el dedito, guapo, sinvergüenza"

El primer joven en pedir la dimisión de Sánchez tras las uvas: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"
AÑO NUEVO

La viral petición de Javier Domínguez en las uvas a Pedro Sánchez: "Un presidente que no puede salir a la calle no merece gobernar"

Entrevista con Daniel Illescas
El INFLUENCER ADORA EL RIESGO

Daniel Illescas: “Me gusta la adrenalina y trabajar bajo presión”

El influencer acostumbrado a experiencias extremas ha decidido ponerse a prueba como concursante de la sexta temporada de El Desafío. Así se ve Daniel Illescas en su nuevo reto televisivo.

Graciano Palomo
Caso Koldo

Koldo buscaría el favor de los funcionarios de la cárcel y Graciano Palomo reacciona: "¿Será con chistorras?"

El periodista Graciano Palomo reaccionaba con ironía ante las últimas informaciones publicadas sobre Koldo García. El asesor, que fuera número dos del exministro de Transportes José Luis Ábalos, estaría tratando de ganarse la confianza de los trabajadores de la cárcel en la que está, para conseguir un trato privilegiado.

empresario

Las fiestas ilegales se disparan en Nochevieja: “Los empresarios tenemos que obtener licencias"

El rifirrafe entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de ascos del PSOE

Tensión entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de acoso del PSOE: "Paco Salazar tenía pinta de lo que le han denunciado"

Manu formula su mayor deseo para el año 2026: "Creo que es evidente"

Manu formula su mayor deseo para el año 2026: "Creo que es evidente"

Publicidad