Sorprendente
Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano: “Especial para los amantes de la carne cruda”
Una original receta perfecta para sorprender a tus comensales en estos días tan especiales. Descubre la elaboración de las Patatas dash Brown con steak tartar de Joseba Arguiñano.
Cocina abierta de Karlos Arguiñano propone una receta original y sorprendente receta de Patatas hash Brown con steak tartar. Una deliciosa elaboración que les va a encantar a todos los amantes de la carne cruda.
Es importante no usar carne picada para el steak tartar sino cortarla nosotros mismos a cuchillo para darle un toque especial a la receta.
Ingredientes patatas Hash Brown (4 p.):
•3 patatas medianas
•30 gr. Harina de maíz refinada
•1 huevo
•Sal
•pimienta
•Aceite de oliva
Ingredientes steak tartare:
•300 gr. de ternera (cadera o tapa)
•6 pepinillos en vinagre
•20 g de alcaparras
•1 cebolleta
•4 yemas de huevo
•1 cucharada de mostaza Dijon
•2 filetes de anchoa muy picaditas
•1 c/c kétchup
•1 c/c salsa perrins
•c/s salsa picante
•Perejil
Elaboración:
Para las patatas Hash Brown
Pela las patatas y sobre un bol rállalas con la ayuda de un rallador manual. Pasa a un colador y aplástalas para retirar el agua de las patatas y queden lo mas secas posible.
Añade la harina de maíz, el huevo, sazona y mezcla bien.
En una sartén pon una cucharada de aceite y cuando esté caliente coge una cuarta parte de patata, haz una torta y tuéstala a fuego medio 4-5 minutos de cada lado. Cocina hasta que quede bien dorada y crujiente.
Haz lo mismo con el resto de la patata y cocina las otras 3 tortas.
Para el steak tartare
Pica la cebolleta, los pepinillos y las anchoas. Pon todo en un bol y agrega la mostaza, la sala perrins, el kétchup, la sala picante y mezcla bien.
Incorpora al bol la carne, las 4 yemas y salpimienta. Vuelve a mezclar hasta que quede todo bien integrado.
Calienta una sartén con una cucharada de aceite y fríe las alcaparras para que queden crujientes.
Sácalas y deja escurrir en un plato sobre papel absorbente.
Coloca una torta en cada plato, y con la ayuda de dos cucharas, forma quenelles de tartare. Coloca 3 encima de cada torta. Añade una pizca de sal y unas alcaparras fritas.
Decora con una hoja perejil
CONSEJO: Esta receta también se puede hacer con solomillo.
