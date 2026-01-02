Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano: “Especial para los amantes de la carne cruda”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano propone una receta original y sorprendente receta de Patatas hash Brown con steak tartar. Una deliciosa elaboración que les va a encantar a todos los amantes de la carne cruda.

Es importante no usar carne picada para el steak tartar sino cortarla nosotros mismos a cuchillo para darle un toque especial a la receta.

Ingredientes patatas Hash Brown (4 p.):

•3 patatas medianas

•30 gr. Harina de maíz refinada

•1 huevo

•Sal

•pimienta

•Aceite de oliva

Ingredientes steak tartare:

•300 gr. de ternera (cadera o tapa)

•6 pepinillos en vinagre

•20 g de alcaparras

•1 cebolleta

•4 yemas de huevo

•1 cucharada de mostaza Dijon

•2 filetes de anchoa muy picaditas

•1 c/c kétchup

•1 c/c salsa perrins

•c/s salsa picante

•Perejil

Elaboración:

Para las patatas Hash Brown

Pela las patatas y sobre un bol rállalas con la ayuda de un rallador manual. Pasa a un colador y aplástalas para retirar el agua de las patatas y queden lo mas secas posible.

Añade la harina de maíz, el huevo, sazona y mezcla bien.

Ralla las patatas | antena3.com

En una sartén pon una cucharada de aceite y cuando esté caliente coge una cuarta parte de patata, haz una torta y tuéstala a fuego medio 4-5 minutos de cada lado. Cocina hasta que quede bien dorada y crujiente.

Mezcla todo | antena3.com

Haz lo mismo con el resto de la patata y cocina las otras 3 tortas.

Para el steak tartare

Pica la cebolleta, los pepinillos y las anchoas. Pon todo en un bol y agrega la mostaza, la sala perrins, el kétchup, la sala picante y mezcla bien.

Incorpora al bol la carne, las 4 yemas y salpimienta. Vuelve a mezclar hasta que quede todo bien integrado.

Incorpora las yemas | antena3.com

Calienta una sartén con una cucharada de aceite y fríe las alcaparras para que queden crujientes.

Sácalas y deja escurrir en un plato sobre papel absorbente.

Coloca una torta en cada plato, y con la ayuda de dos cucharas, forma quenelles de tartare. Coloca 3 encima de cada torta. Añade una pizca de sal y unas alcaparras fritas.

Decora con una hoja perejil

CONSEJO: Esta receta también se puede hacer con solomillo.