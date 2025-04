Gonzalo Miró reacciona a las acusaciones de Mariló Montero: "Veo muchas ganas de relacionar lo que ha hecho Ábalos con el resto del PSOE"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado públicamente que pernoctó en el Parador de Teruel la noche del 15 de septiembre de 2020, coincidiendo con la fiesta organizada por el entonces ministro José Luis Ábalos, en la que según varias informaciones y testimonios habrían participado escorts y que terminó con daños en las instalaciones.

Durante días evitó dar detalles, pero finalmente admitió su estancia tras ser cuestionada por la cercanía horaria de los actos oficiales que compartió con Ábalos. "¿Me está preguntando usted dónde dormí como delegada del Gobierno una noche? Qué curioso…", respondió visiblemente molesta. "Yo cumplía con mi trabajo como delegada del Gobierno. No hay más. Y, hombre, como comprenderá, creo que dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno no está la de sentarte a los pies de la cama de un ministro".

[[H2:Gonzalo Miro´no ve relación ]]

En Espejo Público, Gonzalo Miró ha comentado la situación con una mezcla de ironía y escepticismo. El colaborador reaccionaba con risas ante lo que decía Juan Soto Ivars, lo que parecía no hacer ninguna gracia a la periodista Mariló Montero: "¿Qué te hace gracia? ¿Te hace gracia lo que dice Juan, o te hace gracia lo que hacen Ábalos y Pilar Alegría?"

"En general veo muchas ganas del personal intentando relacionar todo lo que ha hecho Ábalos con el resto del PSOE", respondía Gonzalo, que sobre el alcance del conocimiento de la ministra Pilar Alegría de lo que ocurría, era claro: "De momento, mezclar a Pilar Alegría con lo que haya podido hacer Ábalos dentro de la habitación me parece fuera de lugar, salvo que alguien pueda demostrar que ella estaba allí. Cosa que dudo".

"Por eso me río. ¿Cuál es el problema de que estuvieran durmiendo ahí? Una cosa es conocer los gustos de Ábalos, otra muy distinta es cometer un delito", explicaba.

"El problema fue la mentira inicial"

Mariló Montero, por su parte, ponía en duda la actitud de Alegría en sus primeras respuestas.

"Si la primera pregunta que te hacen es si estuviste durmiendo en el parador la noche de los hechos y tu reacción es quedarte descolocada, cuesta no pensar que estás toreando", opinaba.

"Si no te has acostado con las 12 de Ábalos, lo dices y ya. ¿Por qué no decir desde el principio que estuviste allí?", ha concluído.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.