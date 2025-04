Nacho Cardero, sobre los insultos machistas a Pilar Alegría: "Toda esta violencia verbal a Pilar Alegría es denunciable, pero no se puede convertir en una bomba de humo"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha alzado la voz con contundencia tras convertirse en el blanco de un aluvión de ataques sexistas. Todo ha estallado a raíz de su presencia en un viaje oficial en septiembre de 2020, cuando acompañó al entonces ministro José Luis Ábalos a Teruel. La polémica resurgió después de que medios aseguraran que aquella noche, en plena pandemia, se produjo una fiesta con prostitutas en el parador.

Desde entonces, Alegría ha recibido insultos de una violencia extrema a través de las redes sociales. "Llevo 48 horas leyendo mensajes llamándome 'puta', 'zorra' o 'comepollas', instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, si me gusta de lado o encima…", ha denunciado la ministra desde su cuenta oficial en la red social X.

"Ya basta: cabeza alta y ni un paso atrás"

Frente al linchamiento digital, Alegría ha lanzado un mensaje directo y valiente: "Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir". Y advierte: "Si creen que así nos van a intimidar o nos van a callar, se equivocan. Ya basta: cabeza alta y ni un paso atrás".

¿Cortina de humo?

Desde fuera del Gobierno, algunos observadores plantean si este episodio está siendo utilizado para desviar la atención del foco principal: lo que sucedió realmente en el parador de Teruel. Nacho Cardero, director de El Confidencial, ha sido tajante hoy en Espejo Público.

"Los insultos machistas y toda esta violencia verbal a Pilar Alegría son denunciables, pero no se pueden convertir en una bomba de humo para ocultar la realidad", explicó.

En alusión a las declaraciones de Pilar Alegría, donde calificaba a algunos medios de comunicación de "seudomedios", Nacho Cardero afirmó que estos "seudomedios" son los que no se pliegan a las informaciones oficialistas del gobierno.

"El Gobierno lleva un año hablando de seudomedios y medios de calidad. Para mí, seudomedios son los que se atreven a denunciar lo que el poder sea el PSOE o el PP quiere esconder. Los llamados medios de calidad hoy son los que recogen la versión oficial porque les supone un rédito económico".

La periodista Pilar Rodríguez Lossantos también ha entrado en el debate en Espejo Público, conectando el caso Alegría con el historial del PSOE.

"Ahora que estamos hablando sobre feminismo, Óscar López es la persona que más ha blanqueado acosadores sexuales de toda España. Siendo secretario general del PSOE de Castilla y León, llegó a un acuerdo con un acosador sexual convicto para hacer una moción de censura en Ponferrada y refrendar a Ismael Álvarez. Ahora que hablamos de machismo, hablemos de esto también".

Además, ha respondido a las acusaciones del Gobierno a ciertos medios.

"Nos llaman seudomedio por una información que luego confirmaron dos días después. ¿Y cuándo demostremos que sí conocía lo que pasaba en el parador de Teruel, qué va a hacer? ¿Dimite? ¿Nos va a pedir perdón?".

Apoyo desde la Moncloa

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de la ministra a través de su cuenta en X.

"Lo que está sufriendo Pilar es un ejemplo del odio que se propaga amparado en el anonimato en las redes sociales. Lo sufren muchas mujeres en este país y en todo el mundo. Con Pilar y con todas ellas. Siempre en su equipo".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.