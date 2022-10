Gloria Campos, sobre la recepción de los Reyes: "A veces ves genuflexiones absolutamente patéticas"

Gloria Campos, experta en protocolo de la Universidad Camilo José Cela, analiza la recepción de los reyes en el día de la Hispanidad. Señala que hoy en día lo más correcto es dar la mano y si quieres dar mayor rigor dices 'señor', 'señora' o 'majestad'. Apunta que las genuflexiones exageradas forman ya parte de la época medieval. "Yo también he estado muchos años en la recepción y a veces ves genuflexiones que son absolutamente patéticas y nada protocolarias", apunta.

"Si no lo sabes hacer bien no lo hagas y es mejor realizarlo con naturalidad", afirma. Señala la experta que en el caso de los hombres la genuflexión debería ser una leve inclinación de cabeza y es más difícil de hacer en el caso de las mujeres. "He visto a algún presidente de Comunidad Autónoma que parecía casi que se iba a tocar la rodilla. En las señoras es una leve inclinación. Hay que ensayarlo y hacerlo con naturalidad".

Este año ha sido la primera vez para alguno como el ministro de Consumo Alberto Garzón que ha manifestado públicamente su postura de eliminar la recepción. Garzón acudió sin corbata, un gesto que la experta define como inapropiado ya que el dress code de la celebración lo requiere.

Afirma que la tardanza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez fue un desatino completo en el que "se hizo un gran feo al jefe de Estado y los ciudadanos". "Todo funciona milimetrado. Su majestad el Rey tiene un guion ceremonial. No dio tiempo a avisar porque sino los servicios de seguridad hubieran ralentizado la llegada del Rey".