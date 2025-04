Rechazo e insultos por ser abstemios: la presión social que sufren los jóvenes que deciden no beber alcohol

En una sociedad donde el alcohol está normalizado, ser joven y no beber puede convertirse en un problema social. Nuestra compañera Gema Soubrier ha entrevistado a tres jóvenes abstemios que nos han contado cómo es su día a día sin una gota de alcohol.

Mario tiene 28 años y nunca ha bebido alcohol, igual que Tadasi, tiene 25 y tampoco ha bebido alcohol, "el alcohol es una opción, no una obligación", nos cuenta. María tiene 27 años y ha bebido alcohol hasta hace un año, "es innecesario" nos explica.

La elección de no beber, y recordar

Todos sufren presión social en su entrono más cercano, las preguntas son constantes, "¿por qué no bebes?¿cómo sabes si no te gusta si nunca has experimentado esa sensación", nos cuenta Mario. Todos coinciden en que las personas que más les presionan son sus amigos, "'bebe y olvídate de todo'. No, me puedo olvidar también bailando, cantando y estar en la misma fiesta, pero sin consumir alcohol", añade María.

Cuando salen con sus amigos, algunas veces sienten que no encajan, "vas por la calle y ves a todo el mundo cuando llegas a ciertas horas de la madrugada, te sientes un bicho raro", nos confiesa Mario.

Presión que llega al insulto

María no se arrepiente de haber dejado de beber, "me compensa muchísimo más, hay que normalizar ser joven y no beber".

Los estigmas que tienen que soportar son constantes, "aburridos" es una palabra que escuchan a diario, "lo asocian a que no vas a bailar, no vas a cantar y no es así, es todo lo contrario", nos cuenta Tadasi. Dice que tiene que soportar todo tipo de comentarios, "chofer, aburrido, niño pequeño, cobarde, de todo".

Los tres coinciden en que en esta sociedad está más normalizado beber que no beber.

