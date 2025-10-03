Fuerte encontronazo entre Arantxa Tirado y Elisa Beni: "Eres una mujer de izquierdas que les dice a las mujeres si pueden salir o no en la tele"

Espejo Público ha abierto un día más con el análisis de la situación de las flotillas que han sido interceptadas rumbo a Gaza. Las últimas informaciones sobre el conflicto apuntan a que Israel ha trasladado a una prisión en el desierto a 473 tripulantes de la flotilla.

La politóloga Arantxa Tirado mantiene que el bloqueo marítimo que tiene Israel sobre Gaza es ilegal. Señala que según el artículo 97 de la Constitución se determina que es el Gobierno quien diseña la política exterior. "Más del 80% de los españoles consideran que hay un genocidio y están en contra de lo que está haciendo Israel con Gaza. ¿Quien determina qué es el interés nacional y cuál debe ser la política exterior de los estados?", se pregunta.

Proseguía argumentando Tirado que echa de menos que en el debate público se hable de los rehenes israelíes pero no se mencionen a los rehenes que están secuestrados por Israel ni a los presos políticos palestinos. "El activismo que rinde es el sionista que hace la señora Isabel Díaz Ayuso porque las subvenciones son para chalés no para activistas. Aunque la humanidad de las personas, la ética o la moral queden para la historia".

"Me encanta que tengas una fijación conmigo de este tipo"

La periodista Elisa Beni se preparaba para responder a la colaboradora cuando era interrumpida. "Arantxa estoy hablando yo, lo que me faltaba es que venga una mujer de izquierdas a decirme que me tome algo", espetaba. "Tu eres una mujer de izquierdas que le dice a las mujeres si pueden salir o no en televisión", le replicaba Tirado. Una frase que era respondida a continuación por la periodista: "Me encanta que tengas una fijación conmigo de este tipo".

"A pesar de que haya una mayoría de acuerdo en que lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable, no creo que haya mayoría en que el ejército español entre en una zona de exclusión y nos ponga en el riesgo de tener un conflicto España-. Israel".

"Arantxa ha manipulado groseramente lo que ha sucedido"

A Javier Caraballo le parece patético que pasemos este debate a la política nacional. En su opinión, "Arancha ha manipulado groseramente lo que ha sucedido" diciendo que Israel comenzó un genocidio el 7 de octubre de 2023. "No Arancha, el 7 de octubre Israel estaba recogiendo muertos, 1.400 muertos de un atentado", establecía en su discurso.

Cree Caraballo que "no vamos a ver el final de esto". "Hay quien quiere el exterminio de Israel, si hay alguien que quiere luchar solo por Palestina y expulsar a los israelíes dilo y así nos planificamos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.