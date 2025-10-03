Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tensión en el plató

Fuerte encontronazo entre Arantxa Tirado y Elisa Beni: "Eres una mujer de izquierdas que les dice a las mujeres si pueden salir o no en la tele"

La politóloga Arantxa Tirado ha mantenido un duro enfrentamiento con la periodista Elisa Beni intercambiando posturas sobre las flotillas rumbo a Gaza que han sido interceptadas por el ejército Israelí.

Arantxa Tirado en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Espejo Público ha abierto un día más con el análisis de la situación de las flotillas que han sido interceptadas rumbo a Gaza. Las últimas informaciones sobre el conflicto apuntan a que Israel ha trasladado a una prisión en el desierto a 473 tripulantes de la flotilla.

La politóloga Arantxa Tirado mantiene que el bloqueo marítimo que tiene Israel sobre Gaza es ilegal. Señala que según el artículo 97 de la Constitución se determina que es el Gobierno quien diseña la política exterior. "Más del 80% de los españoles consideran que hay un genocidio y están en contra de lo que está haciendo Israel con Gaza. ¿Quien determina qué es el interés nacional y cuál debe ser la política exterior de los estados?", se pregunta.

Proseguía argumentando Tirado que echa de menos que en el debate público se hable de los rehenes israelíes pero no se mencionen a los rehenes que están secuestrados por Israel ni a los presos políticos palestinos. "El activismo que rinde es el sionista que hace la señora Isabel Díaz Ayuso porque las subvenciones son para chalés no para activistas. Aunque la humanidad de las personas, la ética o la moral queden para la historia".

"Me encanta que tengas una fijación conmigo de este tipo"

La periodista Elisa Beni se preparaba para responder a la colaboradora cuando era interrumpida. "Arantxa estoy hablando yo, lo que me faltaba es que venga una mujer de izquierdas a decirme que me tome algo", espetaba. "Tu eres una mujer de izquierdas que le dice a las mujeres si pueden salir o no en televisión", le replicaba Tirado. Una frase que era respondida a continuación por la periodista: "Me encanta que tengas una fijación conmigo de este tipo".

"A pesar de que haya una mayoría de acuerdo en que lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable, no creo que haya mayoría en que el ejército español entre en una zona de exclusión y nos ponga en el riesgo de tener un conflicto España-. Israel".

"Arantxa ha manipulado groseramente lo que ha sucedido"

A Javier Caraballo le parece patético que pasemos este debate a la política nacional. En su opinión, "Arancha ha manipulado groseramente lo que ha sucedido" diciendo que Israel comenzó un genocidio el 7 de octubre de 2023. "No Arancha, el 7 de octubre Israel estaba recogiendo muertos, 1.400 muertos de un atentado", establecía en su discurso.

Cree Caraballo que "no vamos a ver el final de esto". "Hay quien quiere el exterminio de Israel, si hay alguien que quiere luchar solo por Palestina y expulsar a los israelíes dilo y así nos planificamos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Jaume Asens, abogado de la Flotilla

El abogado de la Flotilla, Jaume Asens: "Los que vayan a la cárcel, pueden ser días, semanas o meses"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

La inmigración a debate en "Espejo Público" con dos jóvenes

La opinión de un joven estudiante de derecho sobre la inmigración en España: "Lo que no puede ser es que venga gente que reciba más de lo que aporta"

Mika, coach de La Voz

Esta noche, los coaches abren la tercera gala de La Voz al ritmo de Raffaella Carrá

Manifestaciones de protesta.

Hablamos con familiares de los detenidos por Israel en la flotilla: "Ni son delincuentes ni han cometido ningún delito"

Antonio Orozco
Entrevista

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con el peso: "A nadie le gusta pesar 127 kilos, hay cosas que no se eligen"

Arantxa Tirado en Espejo Público.
Tensión en el plató

Fuerte encontronazo entre Arantxa Tirado y Elisa Beni: "Eres una mujer de izquierdas que les dice a las mujeres si pueden salir o no en la tele"

Jaume Asens, abogado de la Flotilla
Flotilla Gaza

El abogado de la Flotilla, Jaume Asens: "Los que vayan a la cárcel, pueden ser días, semanas o meses"

El eurodiputado analizaba la situación de los tripulantes de la expedición humanitaria detenidos por el ejército israelí. Jaume Asens ha explicado el tiempo que pueden permanecer encarcelados en Oriente Medio.

Gloria Estefan revela sus mejores consejos de vida: ”Lo más importante para recoger un premio es mantenerlo corto y nombrar a tu pareja”
Trancas y Petancas

Los consejos de vida de Gloria Estefan: ”Sigue escribiendo mientras te salga del corazón"

La cantante ha propuesto una serie de recomendaciones como persona a través de las preguntas tan directas que le han realizado Trancas y Petancas.

Revive la entrevista completa a Gloria Estefan en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Gloria Estefan en El Hormiguero

Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

Gloria Estefan, en El Hormiguero

Petancas sorprende a Gloria Estefan con su versión de 'Conga': ¡dedicada a las tapas!

Publicidad