Primeras imágenes de Nicole Kidman tras separarse: De incógnito y junto a su mayor "pilar" emocional

Nicole Kidman ha solicitado el divorcio de Keith Urban, a pesar de que ella "no quería la separación y estaba tratando de salvar el matrimonio". La pareja llevaría separada desde principios de verano, cuando cumplieron 19 años de casados.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente al respecto, ni siquiera acerca de los rumores que corren por su ciudad de residencia, Nashville, donde aseguran que la ruptura se debe a que el actor está con otra mujer.

Según fuentes cercanas a la familia, la hermana de Kidman, Antonia, ha sido "un gran pilar" para la actriz durante el proceso de separación.

Nicole ha sido vista por primera vez desde que salió a la luz la noticia. Así se puede ver a la actriz paseando junto a su hermana cerca de su mansión.

Las fotografías obtenidas por Daily Mail muestran a las hermanas vestidas con ropa deportiva, con gafas de sol y gorra y conversando de forma intensa.

"A veces, gesticulaba expresivamente", informaba una fuente al medio. "En otras ocasiones, unía el brazo a su hermana y se ponía las manos sobre el corazón", decía de la actriz de Prácticamente Magia.

La actriz ha solicitado la custodia de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, 306 días al año, siendo "madre con residencia principal", por lo que a Keith le corresponderían 59 días, según documentos recogidos por Page Six.