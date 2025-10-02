En El Hormiguero
Gloria Estefan desvela el secreto del éxito de su matrimonio: "Me hace reír todos los días de mi vida"
La cantante ha contado, con su marido presente en el plató, cómo han conseguido mantener tanto tiempo una relación tan bonita.
Con su simpatía y su inconfundible carisma, GloriaEstefan ha brillado en El Hormiguero. La artista ha compartido anécdotas personales y profesionales que han cautivado al público.
En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber si para ella ha sido más complicado mantenerse tantos años en la música o llevar casada casi 50 años. Ella ha asegurado que el matrimonio con su marido es muy sencillo porque le hace reír constantemente.
De hecho, Emilio, que se encontraba en plató, se ha mostrado agradecido con las palabras de su mujer que, pese a que ha dicho que es un desastre en muchas cosas, todos los hombres deberían aprender de él. ¡Toma nota!
