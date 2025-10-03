Publicidad
La voz
Luis ‘El granaino’ sorprende a los coaches de La Voz con su magia flamenca antes de cantar
El talent granadino protagoniza un avance de La Voz donde la emoción invade el plató incluso antes de arrancar su interpretación, provocando reacciones inesperadas de los coaches.
Esta noche la gala de Audiciones a ciegas de La Voz tendrá como gran protagonista a Luis, conocido como El granaino. Su llegada al escenario desatará una energía especial que dejará a todos expectantes antes incluso de escuchar su voz.
Con una introducción flamenca marcada por la guitarra y la tradición de su familia artística, Luis pondrá al límite a los coaches. Sebastián Yatra y Malú no ocultarán su emoción ante el arranque de su actuación.