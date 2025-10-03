Luis ‘El granaino’ sorprende a los coaches de La Voz con su magia flamenca antes de cantar

Esta noche la gala de Audiciones a ciegas de La Voz tendrá como gran protagonista a Luis, conocido como El granaino. Su llegada al escenario desatará una energía especial que dejará a todos expectantes antes incluso de escuchar su voz.

Con una introducción flamenca marcada por la guitarra y la tradición de su familia artística, Luis pondrá al límite a los coaches. Sebastián Yatra y Malú no ocultarán su emoción ante el arranque de su actuación.