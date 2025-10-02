Estelar
Revive la entrevista completa a Gloria Estefan en El Hormiguero
La artista ha iluminado el plató con su talento en una noche con momentazos de todo tipo.
Gloria Estefan ha pisado El Hormiguero con la fuerza y el magnetismo que la caracterizan. Entre risas, confidencias y música, la cantante ha demostrado por qué sigue siendo una de las voces más queridas del panorama internacional.
Lo primero que le ha preguntado Pablo Motos ha sido por su posición como latina en los Estados Unidos de Donald Trump. La artista ha asegurado que tiene miedo, pero ha bromeado con la situación afirmando que siempre tiene el pasaporte a mano por si acaso.
Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada qué cree que es más complicado, si aguantar tanto tiempo como referente musical, o los casi 50 años que lleva casa. Ella, en uno de los momentos más tiernos de la noche, ha asegurado que con su marido es muy sencillo el matrimonio.
La cantante ha vuelto a dejar claro en su visita por qué es una de las artistas más queridas a nivel internacional con una visita que ha sido oro puro. ¡No te lo pierdas!
