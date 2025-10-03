Antonio Orozco confiesa su primera visita al psicólogo: “Creí que la ansiedad acabaría conmigo”

En YAS, Antonio Orozco presenta su lado más íntimo en Inevitablemente yo, una obra en la que relata su lucha contra la ansiedad y la depresión. El artista confiesa que durante años convivió con miedos, pastillas y silencios.

Reconoce que fue en medio de esa oscuridad cuando decidió acudir por primera vez al psicólogo. “Pensé que me iba a morir”, asegura, subrayando la importancia de pedir ayuda para poder seguir adelante.