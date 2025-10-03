Los consejos de vida de Gloria Estefan: ”Sigue escribiendo mientras te salga del corazón"

Gloria Estefan, la estrella latina, ha visitado El Hormiguero coincidiendo con su próximo concierto en Madrid. Trancas y Petancas no iban a dejar escapar a la artista sin hacerle una serie de preguntas. La artista ha hablado de su carrera en general pero sobre todo, ha nombrado a Emilio, el gran amor de su vida, dejando claro que sin él nada sería igual.

Las hormigas han conseguido que la cantante revele sus mejores consejos de vida. La cantante ha desvelado, entre otras cosas, que le diría a un artista emergente: ”Sigue escribiendo mientras te salga del corazón".

Y es que Trancas y Petancas logran sacar los mejores secretos a todos los invitados de El Hormiguero. Desde luego la sección de las hormigas no ha podido ser más graciosa. ¡Imperdible!