Los consejos de vida de Gloria Estefan: ”Sigue escribiendo mientras te salga del corazón"

La cantante ha propuesto una serie de recomendaciones como persona a través de las preguntas tan directas que le han realizado Trancas y Petancas.

Gloria Estefan revela sus mejores consejos de vida: ”Lo más importante para recoger un premio es mantenerlo corto y nombrar a tu pareja”

Arancha Mela
Gloria Estefan, la estrella latina, ha visitado El Hormiguero coincidiendo con su próximo concierto en Madrid. Trancas y Petancas no iban a dejar escapar a la artista sin hacerle una serie de preguntas. La artista ha hablado de su carrera en general pero sobre todo, ha nombrado a Emilio, el gran amor de su vida, dejando claro que sin él nada sería igual.

Las hormigas han conseguido que la cantante revele sus mejores consejos de vida. La cantante ha desvelado, entre otras cosas, que le diría a un artista emergente: ”Sigue escribiendo mientras te salga del corazón".

Y es que Trancas y Petancas logran sacar los mejores secretos a todos los invitados de El Hormiguero. Desde luego la sección de las hormigas no ha podido ser más graciosa. ¡Imperdible!

Jaume Asens, abogado de la Flotilla

El abogado de la Flotilla, Jaume Asens: "Los que vayan a la cárcel, pueden ser días, semanas o meses"

La cantante ha contado, con su marido presente en el plató, cómo han conseguido mantener tanto tiempo una relación tan bonita.

