Un hombre degüella a su pareja en plena calle en Sevilla al discutir después de una fiesta

La Policía Nacional investiga como presunto crimen machista el asesinato de una mujer de origen suramericano, presuntamente a manos de su pareja, que después intentó quitarse la vida sin éxito.

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La madrugada de este domingo, una mujer ha sido asesinada en plena vía pública en la calle Tigris, en Sevilla Este, tras ser agredida brutalmente por su pareja. Según testigos, ambos habían acudido horas antes a una fiesta de cumpleaños y discutieron al regresar a casa.

El hombre golpeó a la víctima en varias partes del cuerpo y, cuando ella intentó huir corriendo, la persiguió hasta alcanzarla a la altura del número 2 de la calle. Allí le propinó una cuchillada con un arma blanca de grandes dimensiones que le seccionó el cuello, provocándole la muerte en el acto. Tras el ataque, el presunto agresor, de 21 años, se autolesionó con el mismo cuchillo en un intento fallido de suicidio. Fue trasladado al hospital Virgen del Rocío, donde permanece ingresado bajo custodia policial.

Vecinos de la zona han relatado momentos de gran tensión a lo largo de la noche: "Escuché a una mujer llorando y gritando desde las tres hasta las seis de la mañana. Debía ser una amiga de la víctima. Me asomé y vi una ambulancia, tenían la calle cortada", contaba una de las vecinas.

Desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía han señalado a EFE que sobre las 3:10 horas de esta madrugada se recibió la llamada de un testigo que alertaba de la presencia de una chica en un portal que "parecía haber sido agredida" y que "estaba sangrando y pedía ayuda". Inmediatamente se dio el aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos han confirmado, posteriormente, el fallecimiento de la joven y que podría tratarse de "un presunto caso de violencia de género".

Segundo crimen machista en Sevilla este año

La Policía Nacional investiga el homicidio como un nuevo caso de violencia machista, el segundo registrado en Sevilla en lo que va de año, tras el asesinato ocurrido el pasado 7 de septiembre en Valdezorras.

