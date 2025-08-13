La AEMET advierte que España sufrirá los 20 días de agosto más calurosos desde que hay registros con la ola de calor más intensa

El verano llega con días largos, planes de playa y vacaciones para muchos. Pero también nos trae una sorpresa, que cada año se va intensificando, un calor que se siente más intenso que nunca, afectando a casi todo el país y haciendo que los días se sientan más pesados.

Las temperaturas extremas están marcando un récord histórico en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), nunca antes desde que se llevan registros se había visto un período tan cálido entre el 1 y el 20 de agosto como el que estamos viviendo en 2025.

La AEMET ha confirmado que este periodo del mes del octavos mes del año se ha convertido en el más caluroso desde que existen registros. Durante lo que llevamos de mes, y sobre todo los días 11 y 12, se han registrado temperaturas que superan todos los récords anteriores, haciendo que esta ola de calor sea una de las más extremas y largas de las últimas décadas en nuestro país.

El día más caluroso del año

A través de 'X', la agencia ha explicado que prácticamente todo el mes de agosto ha estado bajo una ola de calor intensa, a excepción de los dos primeros días que se registraron temperaturas dentro de lo normal. Sin embargo, el calor se ha intensificado y se prevé que la ola se mantenga al menos hasta el próximo lunes 18 de agosto.

El martes 12 de agosto fue el más caluroso, hasta ahora, de todo el verano. Ese día, se registraron temperaturas extremadamente altas en muchas estaciones de medición con 165 estaciones superando e igualando los 40 grados, y 62 de ellas alcanzando y superando los 42 grados. Algunas ciudades se acercaron a los 46 grados, con Badajoz marcando 45,5 ºC y Sevilla 45,2 ºC.

Récord de mínimas

Además, la AEMET destaca que este mes no sólo se han roto récords de máximas absolutas, sino también de mínimas, es decir, las temperaturas no bajan ni durante la noche. En algunos lugares, como Virgen del Camino (León) y Segovia, las mínimas nocturnas han superado los 20 ºC, haciendo que las noches sean casi igual de calurosas que los días.

Entre otros récords, Zamora alcanzó el pasado 10 de agosto una temperatura máxima de 41,2 ºC, la más alta registrada en esa localidad, y un día después, el 11 de agosto, Lleida con 41,9 ºC. Respecto a las mínimas, en Castelló-Almassora la temperatura nocturna llegó a 27,1 ºC, un valor histórico para la zona.

Aunque para hoy, miércoles, se espera un leve descenso de temperaturas en algunas zonas, la AEMET alerta que el calor intenso no desaparecerá y se espera que continúe hasta por lo menos el próximo lunes, sobre todo en las regiones del sur y este peninsular donde las temperaturas seguirán rondando los 40 grados o más.

Esta situación meteorológica no había ocurrido antes y solo se acerca al calor registrado en agosto de 2003.

