Esta noche, El Hormiguero recibirá en plató a Carmen Maura

La actriz será la protagonista en una noche que promete confesiones emocionantes y mucha diversión.

La gran actriz Carmen Maura llega esta noche a El Hormiguero para compartir una velada muy especial con Pablo Motos. Con una trayectoria impecable y una carrera llena de éxitos, la intérprete repasará algunos de los momentos más destacados de su vida profesional y personal. Será una ocasión perfecta para disfrutar de su carisma, su sentido del humor y sus historias, que siempre cautivan al público.

En su visita, Carmen también hablará de cómo ha vivido los diferentes retos que le ha planteado su carrera y reflexionará sobre su manera de entender la interpretación, con la naturalidad y cercanía que siempre la han caracterizado.

Sobre ella

Carmen Maura es una de las actrices más reconocidas y queridas de España. A lo largo de su extensa carrera, ha participado en numerosas producciones de cine, televisión y teatro, convirtiéndose en un referente indiscutible de la interpretación. Su versatilidad, su entrega y su personalidad arrolladora le han valido el respeto de la crítica y el cariño del público.

