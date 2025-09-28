Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

La colaboradora ha comentado con sus compañeros una de las experiencias deportivas más exigentes.

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Publicidad

Tras una semana llena de éxitos con la visita de grandes figuras del panorama español como Amenábar, Julio Peña o Álex González, entre otros, tocaba ponerle la guinda al pastel. Y que mejor para ello... ¡que el increíble sentido del humor de nuestros colaboradores!

Nada más comenzar la tertulia, Pablo Motos ha felicitado a Tamara Falcó por el gran logro deportivo que ha completado su marido: nada más y nada menos que... ¡Un Ironman!

La prueba de triatlón está considerada como una de las más sacrificadas, y requiere de mínimo seis meses de preparación para afrontarla: casi 4 kilómetros de natación, 180 de ciclismo, y una maratón... ¡al completo!

Pero no es el único que se ha presentado a esa prueba y la ha terminado: Juan del Val ha competido en más de una ocasión, y Nuria Roca ha sido clara sobre la experiencia: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace", afirmando que es más dura la experiencia para el que acompaña... ¡que para el que la vive!

¿Y tú? ¿Qué opinas? ¡Dale al play para no perderte ningún detalle!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

Pablo López amenaza con abandonar el plató tras el superbloqueo de Sebastián Yatra: “¿Cómo me haces eso?”

Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable
Repasamos

Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable

Roberto Leal, fulminante con Manu y con Rosa: “¡No se conocen ninguna!”
Rompiendo récords

Las dos razones por las que octubre puede ser un mes histórico para Pasapalabra

Tiene pinta que este mes entrante va a ser muy importante para el programa, pues hay varios récords que parecían muy difíciles de romper y que pueden pulverizarse.

Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados
Crónica

Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados

El matrimonio ha demostrado su complicidad y sentido del humor junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”

Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”

La ruleta de la suerte noche

Más diversión, emoción y mejores premios: La ruleta de la suerte noche, muy pronto en Antena 3

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido: “Nos superó la situación”

Publicidad