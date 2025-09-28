Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Tras una semana llena de éxitos con la visita de grandes figuras del panorama español como Amenábar, Julio Peña o Álex González, entre otros, tocaba ponerle la guinda al pastel. Y que mejor para ello... ¡que el increíble sentido del humor de nuestros colaboradores!

Nada más comenzar la tertulia, Pablo Motos ha felicitado a Tamara Falcó por el gran logro deportivo que ha completado su marido: nada más y nada menos que... ¡Un Ironman!

La prueba de triatlón está considerada como una de las más sacrificadas, y requiere de mínimo seis meses de preparación para afrontarla: casi 4 kilómetros de natación, 180 de ciclismo, y una maratón... ¡al completo!

Pero no es el único que se ha presentado a esa prueba y la ha terminado: Juan del Val ha competido en más de una ocasión, y Nuria Roca ha sido clara sobre la experiencia: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace", afirmando que es más dura la experiencia para el que acompaña... ¡que para el que la vive!

¿Y tú? ¿Qué opinas?