Salud
¿Qué sartén es mejor para la salud? El motivo detrás del 'boom' de las sartenes de acero inoxidable
Las sartenes de acero inoxidable vuelven a ponerse de moda y los expertos las califican como las más seguras. ¡Te contamos por qué!
Publicidad
Elegir la sartén perfecta puede convertirse en todo un reto. Existen muchos tipos, pero hay una en concreto que se ha puesto de moda en los últimos tiempos: la sartén de acero inoxidable.
El acero inoxidable hace que no se liberen químicos perjudiciales para la salud que más tarde ingerimos en nuestras comidas. Además, son 100% reciclables y fáciles de limpiar.
El tipo de acero más seguro es el quirúrgico. Este no contiene níquel ni cromo, que pueden crear reacciones alérgicas en algunas personas.
Más Noticias
- Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable
- Huevos pasteurizados, la clave para agotar por completo el riesgo de salmonelosis
- Shelly, la primera mujer rockera de nuestro país, vuelve a los 77 años: "Me aparté de la música cuando murió mi marido"
Para cuidar nuestra salud, es importante atender a lo que comemos y, por tanto, con qué herramientas lo cocinamos. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!
Publicidad