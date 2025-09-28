Antena 3 LogoAntena3
¿Qué sartén es mejor para la salud? El motivo detrás del 'boom' de las sartenes de acero inoxidable

Las sartenes de acero inoxidable vuelven a ponerse de moda y los expertos las califican como las más seguras. ¡Te contamos por qué!

Sartenes

Sara Sanz Navarro
Elegir la sartén perfecta puede convertirse en todo un reto. Existen muchos tipos, pero hay una en concreto que se ha puesto de moda en los últimos tiempos: la sartén de acero inoxidable.

El acero inoxidable hace que no se liberen químicos perjudiciales para la salud que más tarde ingerimos en nuestras comidas. Además, son 100% reciclables y fáciles de limpiar.

El tipo de acero más seguro es el quirúrgico. Este no contiene níquel ni cromo, que pueden crear reacciones alérgicas en algunas personas.

Para cuidar nuestra salud, es importante atender a lo que comemos y, por tanto, con qué herramientas lo cocinamos. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

