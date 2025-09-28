La Aemet avisa de fuertes lluvias por la llegada de Gabrielle: estas son las zonas que esperan más agua

El anteriormente huracán y ahora borrasca extratropical Gabrielle va a recorrer el suroeste de la Península dejando precipitaciones que van a afectar a la mayor parte del territorio español, con especial intensidad en regiones de Aragón, Cataluña, este de Castilla La-Mancha, Andalucía y norte de la Comunidad Valenciana, donde las lluvias podrían ser torrenciales.

A partir de mañana, las precipitaciones van a ser más abundantes en la vertiente atlántica sur y en el nordeste e interior este peninsular, donde podrían alcanzar intensidades muy fuertes y venir acompañadas de tormentas y granizo, según ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología.

Las previsiones apuntan a una borrasca "potencialmente peligrosa entre mañana y el próximo martes". Precisamente, esta borrasca provocará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península. Asimismo, las precipitaciones serán poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

La Aemet ha activado avisos por precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Andalucía. Esos fenómenos adversos podrían ir acompañados de actividad tormentosa en el este peninsular y no se descarta la caída de granizo en algunos puntos del área mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Aragón activa la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil

Tras la alerta de la Aemet, la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón ha activado hoy la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos debido a la previsión de lluvias y tormentas generalizadas en la comunidad.

Además y de acuerdo con la Aemet, se ha decretado el nivel naranja por lluvias en Ribera del Ebro, Bajo Aragón, Huesca Centro y Huesca Sur. En el resto de Aragón, mantienen el aviso por nivel amarillo por lluvias y tormentas.

Cataluña activa el Plan Inuncat

Ante la previsión de fuertes lluvias en Cataluña, Protecció Civil ha activado el Plan Inuncat. Tal y como han informado, se pueden llegar a superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la mitad oeste, con mayor probabilidad en las Terres de l'Ebre, donde se prevé que se acumulen más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de crecidas torrenciales en barrancos

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de la posibilidad de que se produzcan en las próximas horas crecidas torrenciales en barrancos y cauces menores de la cuenca ante los avisos naranja y amarillo por lluvias y tormentas activadas en las comunidades de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja. Este aviso llega tras activar los avisos naranja y amarillos activados en la comunidad aragonesa, Navarra y La Rioja, así como en buena parte de Cataluña y en la provincia de Castellón, con crecidas torrenciales a causa de lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, que se podrían extender desde la tarde de hoy hasta la madrugada de mañana.

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, se recomienda a los ciudadanos seguir siempre las recomendaciones de los servicios de Protección Civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología.

Vientos fuertes en zonas costeras

También el viento soplará moderado del nordeste en Canarias, Galicia, Cantábrico y litoral catalán, mientras que será de poniente en el Estrecho y Alborán. En las costas atlánticas gallegas, golfo de Cádiz y litorales sureste se esperan intervalos de fuertes con posibles rachas muy fuertes.

Dicha previsión señala probables bancos de niebla matinales dispersos en Andalucía occidental y en los extremos nordeste y noroeste peninsulares.

En Canarias, predominarán los cielos nubosos y en el resto del territorio, los vientos serán flojos.

Las temperaturas descenderán de manera notable

Las temperaturas experimentarán descensos notables en los interiores de la vertiente atlántica sur, área cantábrica, alto Ebro e interiores del extremo este peninsular.

Las mínimas registrarán un aumento casi generalizado y será más acusado en interiores del cuadrante nordeste.

