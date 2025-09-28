HACE 30 AÑOS
María José Suárez, impactada tras salir a la luz el romance de Bertín Osborne y Mar Flores: "No tenía ni idea"
María José Suárez ha opinado sobre la historia de amor que tuvieron Bertín Osborne y Mar Flores, revelada en las memorias de la modelo y lo cierto es que María José ha asegurado que "no tenía ni idea".
Publicidad
Las memorias de Mar Flores han protagonizado numerosos titulares en los últimos días desde su publicación, pues ha salpicado rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Fernando Fernández Tapias o Bertín Osborne, con quien mantuvo una corta relación.
El cantante y presentador ha reconocido que no recuerda cómo rompieron, aunque Mar Flores relata que él la dejó por teléfono.
Sin embargo, a pesar de que en el mundo de las celebridades los rumores corren como la pólvora, no todo el mundo era conocedor de que habían tenido una relación. De hecho, María José Suárez ha asegurado no tener ni idea.
"Lo he visto, me ha salido por Instagram, sí, pero no tenía ni idea", ha desvelado la modelo a Europa Press tras ser preguntada por esta historia de amor. "Al final creo que nosotras nos movemos siempre con compañeros y lo normal es que surjan relaciones entre nosotros", por lo que "no me ha sorprendido".
Más Celebrities
- Nieves Álvarez conquista la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas con su look y junto a Bill Saad
- Poty Castillo asegura que David Bustamante "no puede estar más cachas y más guapo" tras las críticas por su físico
- La boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene reúne a la alta sociedad española: de Sassa de Osma a Miriam de Ungría
En cuanto al debate que se ha formado tras la publicación de las memorias de Mar, María José desvelaba que "al final las biografías tienen eso, tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal y siempre puede suscitar revuelo porque se remueven temas que para la prensa son muy golosos".
Publicidad