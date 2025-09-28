María José Suárez, impactada tras salir a la luz el romance de Bertín Osborne y Mar Flores: "No tenía ni idea"

Las memorias de Mar Flores han protagonizado numerosos titulares en los últimos días desde su publicación, pues ha salpicado rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Fernando Fernández Tapias o Bertín Osborne, con quien mantuvo una corta relación.

Mar Flores posando para los medios | Gtres

El cantante y presentador ha reconocido que no recuerda cómo rompieron, aunque Mar Flores relata que él la dejó por teléfono.

Bertín Osborne haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Sin embargo, a pesar de que en el mundo de las celebridades los rumores corren como la pólvora, no todo el mundo era conocedor de que habían tenido una relación. De hecho, María José Suárez ha asegurado no tener ni idea.

"Lo he visto, me ha salido por Instagram, sí, pero no tenía ni idea", ha desvelado la modelo a Europa Press tras ser preguntada por esta historia de amor. "Al final creo que nosotras nos movemos siempre con compañeros y lo normal es que surjan relaciones entre nosotros", por lo que "no me ha sorprendido".

María José Suárez | Europa Press

En cuanto al debate que se ha formado tras la publicación de las memorias de Mar, María José desvelaba que "al final las biografías tienen eso, tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal y siempre puede suscitar revuelo porque se remueven temas que para la prensa son muy golosos".