El incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) entra en Segovia y obliga a desalojar Riofrío de Riaza

El incendio de Pico del Lobo (Guadalajara) ha entrado en la provincia de Segovia en la madrugada de este domingo, incorporándose al parte de incendios forestales de la Junta de Castilla y León a las 00:15 horas. El fuego se mantiene en Nivel 2 de gravedad, lo que supone la intervención de medios estatales al suponer una amenaza para las localidades cercanas.

En la zona de Cerezo de Arriba trabajan ya seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, dos bulldozer y dos brigadas helitransportadas (ELIF/BRIF), además de los equipo de Castilla-La Mancha que llevan desde el pasado domingo combatiendo las llamas.

Los vecinos han alertado este domingo de que el incendio se está acercando a Riofrío de Riaza. Por ello, se ha desalojado la localidad y se ha trasladado a los vecinos al polideportivo municipal de Riaza. Esto ha ocurrido después del mensaje enviado por la Red de Alerta Nacional a los habitantes de la localidad. Un vídeo difundido por 'El Día de Segovia' muestra las llamas cerca de la estación de esquí de La Pinilla, con los servicios de emergencia preparados para intervenir.

Alertas a la población y restricciones

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León envió este sábado un mensaje a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en La Pinilla por el "grave peligro" del fuego. Este domingo lo ha vuelto a hacer, alertando a la población para que eviten acercarse a los alrededores de la estación de la Pinilla.

En paralelo, el plan Infocam de Castilla-La Mancha restringió el acceso al Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara), en pleno parque Natural de la Sierra Norte, debido al humo y la cercanía de las llamas. El incendio ya ha arrasado unas 2.000 hectáreas y sigue fuera de control. Las autoridades advierten de que las labores de extinción serán especialmente difíciles debido a las altas temperaturas y vientos cambiantes previstos para este fin de semana.

