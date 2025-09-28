Pablo López amenaza con abandonar el plató tras el superbloqueo de Sebastián Yatra: “¿Cómo me haces eso?”

Javier quiso sorprender en las Audiciones a ciegas con una de las canciones más especiales y emotivas de Pablo López, ‘Te espero aquí’, con la que convenció al propio autor de la canción, a Sebastián Yatra y a Mika.

Antes de que Pablo López pudiese dar sus argumentos para convencer al talent de que se fuese a su equipo, Sebastián Yatra lo superbloqueó porque sabía que lo más probable es que Javier se quisiese ir con el autor de la canción que había cantado.

La cara de Pablo cambió por completo al ver su silla girarse. “Me voy a ir. ¿Pero qué haces tío?”, dijo Pablo López mientras hacía el amago de irse del plató después del disgusto tan grande que tenía encima.

Lo que nadie se esperaba era que, en mitad de esta situación, Mika sacaría su lado más estratega y superbloquearía a Yatra para dejarlo a él también sin opciones y llevarse a Javier a su equipo. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!