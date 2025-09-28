Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

Virginia Troconis ha recordado que su primer encuentro con Manuel Díaz fue a los trece años cuando se acercó al torero para pedirle un autógrafo. Un bonito presente que hoy en día conserva y les recuerda la historia a sus hijos.

Años después del primer encuentro, el diestro y la empresaria volvieron a coincidir, Manuel Díaz ha rememorado el momento, “yo di el primer paso, me presenté a la familia y ella estaba de exámenes” ha contado el invitado.

