Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

El matrimonio ha contado en Emparejados cómo se conocieron y de qué forma iniciaron su relación sentimental.

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Virginia Troconis ha recordado que su primer encuentro con Manuel Díaz fue a los trece años cuando se acercó al torero para pedirle un autógrafo. Un bonito presente que hoy en día conserva y les recuerda la historia a sus hijos.

Años después del primer encuentro, el diestro y la empresaria volvieron a coincidir, Manuel Díaz ha rememorado el momento, “yo di el primer paso, me presenté a la familia y ella estaba de exámenes” ha contado el invitado.

Virginia Troconis ha recordado que su primer encuentro con Manuel Díaz fue a los trece años cuando se acercó al torero para pedirle un autógrafo. Un bonito presente que hoy en día conserva y les recuerda la historia a sus hijos.

Años después del primer encuentro, el diestro y la empresaria volvieron a coincidir, Manuel Díaz ha rememorado el momento, “yo di el primer paso, me presenté a la familia y ella estaba de exámenes” ha contado el invitado.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

Pablo López amenaza con abandonar el plató tras el superbloqueo de Sebastián Yatra: “¿Cómo me haces eso?”

Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable
Repasamos

Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable

Roberto Leal, fulminante con Manu y con Rosa: “¡No se conocen ninguna!”
Rompiendo récords

Las dos razones por las que octubre puede ser un mes histórico para Pasapalabra

Tiene pinta que este mes entrante va a ser muy importante para el programa, pues hay varios récords que parecían muy difíciles de romper y que pueden pulverizarse.

Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados
Crónica

Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados

El matrimonio ha demostrado su complicidad y sentido del humor junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”

Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”

La ruleta de la suerte noche

Más diversión, emoción y mejores premios: La ruleta de la suerte noche, muy pronto en Antena 3

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido: “Nos superó la situación”

Publicidad