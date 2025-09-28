Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis
Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”
El matrimonio ha contado en Emparejados cómo se conocieron y de qué forma iniciaron su relación sentimental.
Publicidad
Virginia Troconis ha recordado que su primer encuentro con Manuel Díaz fue a los trece años cuando se acercó al torero para pedirle un autógrafo. Un bonito presente que hoy en día conserva y les recuerda la historia a sus hijos.
Años después del primer encuentro, el diestro y la empresaria volvieron a coincidir, Manuel Díaz ha rememorado el momento, “yo di el primer paso, me presenté a la familia y ella estaba de exámenes” ha contado el invitado.
Virginia Troconis ha recordado que su primer encuentro con Manuel Díaz fue a los trece años cuando se acercó al torero para pedirle un autógrafo. Un bonito presente que hoy en día conserva y les recuerda la historia a sus hijos.
Años después del primer encuentro, el diestro y la empresaria volvieron a coincidir, Manuel Díaz ha rememorado el momento, “yo di el primer paso, me presenté a la familia y ella estaba de exámenes” ha contado el invitado.
Publicidad