La historia de superación de Xisco Quesada, un joven con cáncer de hígado que llena las redes de optimismo: "Me han dicho que me quedan meses"

Xisco Quesada es un joven mallorquín de 28 años al que la vida le dio un vuelco el pasado 5 de junio. Le comunicaron que tenía un tumor con metástasis en el hígado que no se podía operar. Fue un diagnóstico sin mucho espacio para el optimismo: el médico comenzó a hablarle de una esperanza de vida que se contaba en meses.

Desde entonces este padre de dos hijos se ha empeñado en disfrutar de todos y cada uno de los días que le regala la vida compartiendo su día a día en las redes sociales. La crudeza de los tratamientos de quimioterapia, los miedos y también los buenos momentos con los suyos, que no son pocos.

Tan solo 48 horas después de recibir el diagnóstico le pidió matrimonio a su pareja Noelia y un día más tarde se casaron. Cuenta que media hora después de casarse, estaba firmando su testamento. La suya es una historia de contrastes en la que no quiere perder el tiempo.

Aunque los tratamientos a los que se está sometiendo están siendo positivos, Xisco piensa a menudo en la muerte. Por eso ha querido escribirle una carta de despedida a su familia en la que pretende despertar conciencias sobre la importancia de aprovechar la vida.

"Cuando pienso en la muerte esos son los momentos en los que me vengo abajo"

Cuando Xisco escuchó el diagnóstico se quedó en estado de shock sin tiempo para reaccionar. El domingo anterior estaba de fiesta celebrando el primer año de su hijo y una semana después se casaba y firmaba su testamento en el mismo día. "Venía la gente rota al hospital a verme, ellos te abrazaban y tú eras el que los consolaba", cuenta.

Piensa en la muerte y son esos los momentos en los que se viene abajo. Compartir su historia en las redes sociales le ha hecho contactar con "mucha gente buena" que sin conocerle, se preocupa día a día por su estado de salud. "Eso me ha hecho no perder la esperanza en el ser humano". La misma esperanza que le mantienen a él y a los suyos mirando al futuro con fuerza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.