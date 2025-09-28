Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín: “Si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días a todas horas”

El torero ha querido dejar una definición de lo que para él supone hacer el amor en su matrimonio. Unas palabras que Susana Saborido se ha tomado al pie de la letra.

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Manuel Díaz ha dejado constancia en Emparejados de lo que para él es hacer el amor, “el amor no se hace solo cuando se tiene una relación íntima, el amor está en una mirada, en una caricia, en lavar los platos juntos”, ha dicho el diestro.

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis

“¿Eso es lo que yo te digo a ti, porque no me ayudas con los platos?”, le ha dicho Susana Saborido a Joaquín. El presentador de Emparejados le ha reprochado a su mujer que él la cocina, ante lo que Susana Saborido le ha asegurado, “si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días”.

Unas palabras que a Joaquín no le han convencido mucho. “Pues eso no es”, ha bromeado el presentador de Emparejados.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra

La improvisada audición de Sebastián Yatra para ‘conquistar’ a Malú: “Mi único sueño es irme con ella”

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín: “Si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días a todas horas”

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés
¡Con beneficios de sobra!

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

Pablo López amenaza con abandonar el plató tras el superbloqueo de Sebastián Yatra: “¿Cómo me haces eso?”

Al cantante no le ha sentado nada bien que su compañero lo privase de la posibilidad de que el talent que cantó una canción suya se fuese a su equipo.

Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable
Repasamos

Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable

Una de las relaciones más desconocidas de Mar Flores es la que mantuvo con Bertín Osborne. Ambos estuvieron juntos durante un tiempo, pero su ruptura no tardó en llegar, dejando a la modelo un poso muy doloroso.

Roberto Leal, fulminante con Manu y con Rosa: “¡No se conocen ninguna!”

Las dos razones por las que octubre puede ser un mes histórico para Pasapalabra

Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados

Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados

Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”

Joaquín presume de su italiano en Emparejados: “¿Cómo te has quedado?”

Publicidad