Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín: “Si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días a todas horas”

Manuel Díaz ha dejado constancia en Emparejados de lo que para él es hacer el amor, “el amor no se hace solo cuando se tiene una relación íntima, el amor está en una mirada, en una caricia, en lavar los platos juntos”, ha dicho el diestro.

“¿Eso es lo que yo te digo a ti, porque no me ayudas con los platos?”, le ha dicho Susana Saborido a Joaquín. El presentador de Emparejados le ha reprochado a su mujer que él la cocina, ante lo que Susana Saborido le ha asegurado, “si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días”.

Unas palabras que a Joaquín no le han convencido mucho. “Pues eso no es”, ha bromeado el presentador de Emparejados.